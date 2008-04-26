هنرستانهای همدان تجهیز شدند

ابراهیم سحرخیز در گفتگو با خبر نگار مهر در همدان با بیان اینکه این امر به منظور بالا بردن سطح کیفی هنرستانها انجام می شود، اظهار داشت: در زمینه نوسازی و تجهیز مدارس الویت با هنرستانها و دبیرستانهاست.

وی توسعه رشته های کار ودانش وفنی وحرفه ای را از اولویته ی سازمان آموزش وپرورش استان همدان برشمرد و تصریح کرد: به منظور توسعه مدارس غیر دولتی و مشارکت بخش خصوصی، اداره مدارس پیش دبستانی به بخش خصوصی واگذار می شود.

ابراهیم سحرخیز توجه به کیفیت هنرستانها را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: استفاده بهینه از منابع و بهره وری مناسب از آنها مهمترین اولویتهاست.

رئیس سازمان آموزش وپرورش استان همدان خاطر نشان کرد: استان همدان به لحاظ نوسازی مدارس جز رتبه های برترکشور است.