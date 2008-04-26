به گزارش خبرگزاری مهر، "شب‌زده" با فیلمنامه مسعود صباح به کارگردانی فرزاد موتمن ساخته شده و داستان دختری به نام مریم است که از نامزد گمشده خود بی‌اطلاع است و همراه دوستان خود او را جستجو می‌کند. بابک حمیدیان، طناز طباطبایی، رحیم نوروزی و آرش تاج بازیگران "شب‌زده" به تهیه‌کنندگی سعید شاهسواری هستند.

پاکدل در نمایی از "استخوان"

فیلم "استخوان" نیز به کارگردانی فرهاد علیزاده آهی داستان تاجری جوان است که باید استخوان‌های پدربزرگش را جابجا کند و این باعث می‌شود مشکلاتی برایش به وجود بیاید. این فیلم بر اساس طرح علیرضا قاسمخان و به تهیه‌کنندگی وی ساخته شده و مهدی پاکدل، رحیم نوروزی، محرم زینالزاده و ... در آن بازی کرده‌اند.

فیلم "ساعت سوخته" به نویسندگی حمید عرب‌شهیری و کارگردانی سیدمجتبی اسدی‌پور ساخته شده و داستان خواهر و برادری است که با هم زندگی می‌کنند. خواهر گرفتار اعتیاد می‌شود و برادرش می‌خواهد او را ترک دهد. در این فیلم جعفر دهقان، چنگیز وثوقی، حدیث فولادوند و ... به ایفای نقش پرداخته‌اند.