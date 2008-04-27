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۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۹:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

خشکسالی پیش رو در بوشهر طی 40 سال گذشته بی سابقه است

خشکسالی پیش رو در بوشهر طی 40 سال گذشته بی سابقه است

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر گفت: کاهش بارندگی در سال گذشته که موجب اثرات کمی و کیفی فراوان و کاهش آب در استان بوشهر شده در 40 سال گذشته بی سابقه بوده است.

داراب رفیعی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: کاهش آب سفره های زیر زمینی، کاهش دبی چاه ها و چشمه ها به میزان ‪۵۰‬ درصد، کاهش میزان آب دریافتی از طریق خطوط اصلی آبرسانی از خارج از استان بوشهر به میزان ‪ ۳۰‬درصد و نوبت بندی آب به صورت یک روز درمیان از اثرات کمی خشکسالی بر بخش آبرسانی روستایی در استان بوشهر است.

وی با اشاره به اینکه افزایش شوری، تلخی و ازدیاد املاح موجود در آب نیز از اثرات کیفی خشکسالی بر بخش آب استان بوشهر است یادآور شد: باید با مدیریت صحیح و همکاری مردم از این بحران گذر کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر خاطرنشان کرد: برای مقابله و پیشگیری اثرات خشکسالی در زمینه آبرسانی روستایی در این استان نیازمند ‪ ۱۰۹‬میلیارد ریال اعتبار هستیم.

رفیعی پور افزود: شناسایی ‪ ۴۵‬مورد نقاط تحت تاثیر، طرح مسائل و مشکلات شرکت در این زمینه، ارائه راهکارهای کاهش اثرات خشکسالی، برنامه ریزی و کنترل برای نوبت بندی آب در مناطق روستایی و انجام تعمیرات اضطراری در نقاطی که امکان شکستگی پیش بینی می شود از جمله اقداماتی است که برای کاهش و پیشگیری از خشکسالی توسط این شرکت صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: تامین آب از خطوط انتقال اصلی برای جبران کمبود شدید آب در روستاها، تامین آب تانکرهای آبرسانی سیار و اخذ مجور حفر ‪ ۱۲‬حلقه چاه برای تامین مناطق تاثیر پذیر از دیگر برنامه های این شرکت برای گذر از بحران کم آبی در استان است.

کد مطلب 672276

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