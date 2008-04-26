ایجاد مرکز ترمیم اندامهای سربازان مجروح در پنتاگون با کمک سلولهای بنیادی

به گزارش خبرگزاری مهر، پنتاگون خبر از ایجاد "موسسه ترمیم پزشکی نیروهای مسلح"(Afirm) را داد. در این موسسه پزشکی وابسته به وزارت دفاع آمریکا سربازان زخمی را تحت درمان با سلولهای بنیادی قرار می گیرند.

در این روش درمانی، اندامهای تخریب شده سربازان شامل عضلات، تاندونها، پوست و ... ترمیم می شوند.

در این موسسه جدید، محققان موسسه ملی بهداست و سه دانشگاه راجرز، دانشگاه ویک فارست و دانشگاه پیستبورگ همکاری می کنند.

براساس گزارش ساینس دیلی، "اس. وارد کسلز" معاون وزیر دفاع آمریکا در امور بهداشتی در یک کنفرانس خبری در پنتاگون ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: "یکی از اهداف کلیدی این اقدام توسعه فناوری و تحقیقات سلولهای بنیادی در پیدا کردن راههای نوآورانه در استفاده از ساختار سلولی طبیعی بیمار در بازسازی پوست، ماهیچه و تاندونها و همچنین گوش، بینی و انگشتان جدید برای سربازانی است که در جنگ آسیب دیده اند."

وی افزود: "در این موسسه ما از سلولهایی استفاده می کنیم که حتی در دوره بزرگسالی در بدن انسان وجود دارند و از پتانسیل بالایی برای تحریک و تمایز به بسیاری به سلولهای متخصص برخوردارند. برای مثال بدن انسان می توانند به طور خودکار مغز استخوان یا سلولهای کبد را بازسازی و ترمیم کند."

Afirm با بودجه ای در حدود 250 میلیون دلار برای یک دوره اولیه پنج ساله و یک کمک هزینه 80 میلیون دلاری از سوی پنتاگون راه اندازی شده است.