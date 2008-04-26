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۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۴۹

افزایش تلفات غیر نظامیان در حملات مستمر ارتش آمریکا به شهرک صدر/هلاکت 4 عضو القاعده

افزایش تلفات غیر نظامیان در حملات مستمر ارتش آمریکا به شهرک صدر/هلاکت 4 عضو القاعده

رسانه ها از کشته و زخمی شدن 35 نفر در حملات ارتش آمریکا به شهرک صدر بغداد و هلاکت چهار عضو شبکه تروریستی القاعده از جمله یک تبعه سعودی در سامرا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع امنیتی و بیمارستانی عراق امروز اعلام کردند: بر اثر حمله هوایی و درگیری نظامیان آمریکایی با افراد مسلح در شهرک صدر که گفته می شود وابسته به گروه جیش المهدی هستند؛ دست کم هشت عراقی از جمله زن و کودک و کشته و 27 نفر دیگر زخمی شدند.

این درگیریها از عصر روز گذشته آغاز و تا صبح امروز ادامه داشت.

پلیس عراق نیز اعلام کرد: نظامیان آمریکایی شب گذشته در یک بمباران هوایی واقع در شرق سامرا، محمد زاحم الحربونی یکی از عناصر امنیتی شبکه القاعده در استان صلاح الدین و سه نفر از معاونان آن را از جمله یک فرد سعودی کشتند.

خبر دیگر اینکه ارتش آمریکا امروز به نقل از رائد جواد فرمانده عملیات کربلا اعلام کرد: آتش سوزی در خط لوله های نفت جنوب بغداد یک حادثه بود و نیروهای آتش نشانی توانستند شعله های آتش را مهار کنند.

پیش از این گفته می شد آتش سوزی در خط لوله های نفت بر اثر انفجار بمب صورت گرفته است.

کد مطلب 672297

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