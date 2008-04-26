افزایش تلفات غیر نظامیان در حملات مستمر ارتش آمریکا به شهرک صدر/هلاکت 4 عضو القاعده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع امنیتی و بیمارستانی عراق امروز اعلام کردند: بر اثر حمله هوایی و درگیری نظامیان آمریکایی با افراد مسلح در شهرک صدر که گفته می شود وابسته به گروه جیش المهدی هستند؛ دست کم هشت عراقی از جمله زن و کودک و کشته و 27 نفر دیگر زخمی شدند.

این درگیریها از عصر روز گذشته آغاز و تا صبح امروز ادامه داشت.

پلیس عراق نیز اعلام کرد: نظامیان آمریکایی شب گذشته در یک بمباران هوایی واقع در شرق سامرا، محمد زاحم الحربونی یکی از عناصر امنیتی شبکه القاعده در استان صلاح الدین و سه نفر از معاونان آن را از جمله یک فرد سعودی کشتند.

خبر دیگر اینکه ارتش آمریکا امروز به نقل از رائد جواد فرمانده عملیات کربلا اعلام کرد: آتش سوزی در خط لوله های نفت جنوب بغداد یک حادثه بود و نیروهای آتش نشانی توانستند شعله های آتش را مهار کنند.

پیش از این گفته می شد آتش سوزی در خط لوله های نفت بر اثر انفجار بمب صورت گرفته است.