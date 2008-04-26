اشاعه انزجار دینی به لغو مجوز چاپ نشریه روسی منتهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، این مجله که تحت عنوان "Khors" منتشر می شود اظهارات منفی و تحقیر کننده ای را درباره ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت ، ایدئولوژی ، دکترین، آداب این ادیان، شخصیتهای دینی و سایر مذاهب چون کلیسای ارتدکس روسیه منتشر کرده بود.

کمیته پیگردهای قانونی از دپارتمان بررسی منطقه سامارا اعلام کرد: سرگئی سلامتین به 30 هزار روبل برای انتشار ادبیات افراط گرایانه خود جریمه شد.

این نشریه بین تاریخ آگوست 2005 تا ژانویه 2007 منتشر و ایده ها و اندیشه های افراط گرایانه را علیه ادیان الهی اشاعه کرده و به همین دلیل نیز مجوز چاپ آن به حالت تعلیق درآمده است.

