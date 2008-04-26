هزینه های فاقد سند شهرداری ربطی به مسائل سیاسی ندارد / نتیجه حسابرسی در اختیار شورا

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مهدی چمران در نشست خبری صبح امروز که در آستانه نهم اردیبهشت، روز شوراها برگزار شد، در پاسخ به سؤالی پیرامون تعیین تکلیف هزینه های فاقد شهرداری در دوره مدیریت قبلی و اقدام شورا در این خصوص تصریح کرد: نتایج حسابرسی در شهرداری تهران به شورای شهر ارسال شده ولی هنوز فرصت بررسی فراهم نشده است .

وی همچنین با اشاره به تغییر نظام مالی شهرداری تهران از نقدی به تعهدی یادآور شد: بسیاری از هزینه های فاقد به دلیل سیستم مالی قبلی شهرداری ایجاد شده است و این مسئله اصلا هیچ ربطی به مسائل سیاسی ندارد و مشکلی هم برای کسی ایجاد نمی کند.

رئیس شورای شهر تهران افزود: انشاء الله با اصلاح نظام مالی این مسائل نیز اصلاح شود چراکه با سیستم قبلی مالی شهرداری تهران هرکسی هم که شهردار بود باز مسئله هزینه های فاقد اتفاق می افتاد.

وی در خصوص تحقق مدیریت واحد شهری و اعلام آمادگی رییس جمهوردر این خصوص نیز گفت: تحقق مدیریت واحد شهری نیازمند آیین ‌نامه اجرایی است که این آیین ‌نامه در شورای عالی استانها تهیه و به هیات دولت ارسال شده است و منتظریم در دولت مصوب شود، زیرا بدون این مصوبه نمی توان مسئولیت‌های وزارتخانه‌ها را به شهرداری واگذار کرد.

چمران درباره میزان اعتراضات فرمانداری به مصوبات شورا، گفت: حدودا می توان گفت که نیمی از مصوبات شورا مورد اعتراض فرمانداری قرار گرفته است و برخی اعتراضات منجر به اتلاف وقت و اجرایی نشدن مصوبات می ‌شود که باید این موضوع را حل کنیم.

رئیس شورای عالی استانها پیرامون مشکلات شوراها خاطرنشان کرد: مسؤلان چه بخواهند و چه نخواهند، شوراها با چند مشکل اساسی مواجهند که بخشی از این مشکلات ناشی از خلاء های قانونی و تجربه کم شوراهاست که با اصلاحات قانونی، باید این مشکل را حل کرد.

چمران با اشاره به شفاف نبودن قانون شوراها تصریح کرد: در برخی موارد، قانون‌های مصوب شفاف نبوده و این امر منجر به ایجاد کشمکش‌ هایی می ‌شود که در این رابطه وزارت کشور، فرمانداری و شوراها هر کدام برداشت‌های متفاوتی را دارند که ما مجبوریم، آن‌ها را استفسار کنیم و یا لایحه اصلاحیه به مجلس شورای اسلامی بدهیم.

چمران از تصویب 300 لایحه و طرح در سال گذشته در شورای شهر خبر داد و افزود: در سال گذشته، طرح جامع و تفصیلی 22 منطقه پایتخت، در روزهای پایانی سال 86 پس از دو جلسه در شورا و 20 جلسه در شورای عالی شهرسازی به تصویب رسید و بر اساس اعلام وزیر مسکن و شهرسازی، این طرح برای اجرا ابلاغ شده، ‌اما هنوز به خاطر طی مراحل اداری، این ابلاغ به دست ما نرسیده است.

رییس شورای شهر تهران، در خصوص شفاف سازی در امور مالی شهرداری تهران نیز گفت: طرح شفاف ‌سازی مالی در سال 86 اجرایی شد و بر همین اساس، قرارداد حسابرسی مالی سال گذشته، امضا شد که تا پایان امسال، نتایج آن حاصل می‌ شود، این در حالیست که سال‌های گذشته حسابرسی به موقع انجام نشده است ، ضمن آنکه حسابرسی سال‌های 82 تا 85 شهرداری انجام شده و نتایج آن در شورای شهر تهران مطرح خواهد شد.

مهدی چمران درآمد شهرداری ها را وابسته به عوارض ساخت و ساز دانست و یاداور شد: پس از تصویب قانون مستقل شدن شهرداری‌ها، هیچ ‌گاه منابع درآمدی شهرداری‌ها مصوب نشده و هم اکنون بخش زیادی از درآمد شهرداری از محل ساخت و سازهاست و زمانی که ساخت و ساز کم و زیاد شود بر درآمدهای شهرداری نیز تاثیر می گذارد.

وی در خصوص دیگر مصوبات مهم شورای شهر در سال گذشته خاطر نشان کرد: در سال 86، امتیازات و تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده تمدید شد و در این امتیازات در صورت تجمع 90 تا 100 درصد تخفیف عوارض در نظر گرفتیم که این طرح در مجلس شورای اسلامی برای سایر شهرهای کشور نیز به تصویب رسیده است.

رییس شورای شهر تهران تعیین ذی‌حساب برای شهرداری‌ های مناطق، شرکت‌ ها و سازمان‌های تابعه را از دیگر مصوبات عنوان کرد و گفت: تعیین ذی‌حساب برای شهرداران سایر شهرها را نیز پیشنهاد دادیم تا در مجلس مصوب شود، اما معلوم نیست وزارت کشور چرا با این طرح مخالفت کرده و عنوان می ‌کند که دست شهرداران با این طرح بسته می ‌شود.

وی افزود: همچنین شورای شهر تهران در سال 86، تشکیل مرکز پژوهش ‌های شورای شهر را مصوب کرد که در صورت وارد نشدن ایراد از سوی فرمانداری به این طرح، این مرکز نیز تشکیل خواهد شد.

به گزارش مهر رییس شورای شهر تهران با بیان این که شورای شهر هماهنگی و همکاری خوبی با مجلس شورای اسلامی داشته است، اظهار کرد: با همکاری نمایندگان مجلس، یک‌هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای نوسازی بافت‌های فرسوده پایتخت اختصاص یافت و نمایندگان اجازه برداشت از حساب ذخیره ارزی را به شهرداری دادند.

وی گفت: در پی همین همکاری و هماهنگی خوب مجلس با شورای شهر تهران، طرح اصلاح قانون حفظ و گسترش باغات که توسط شورای عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، به تصویب نهایی رسید تا بسیاری از مشکلات در شهرهای کشور حل شود.

چمران با اشاره به ارائه لایحه اصلاح قانون شورای عالی شهرسازی به مجلس شورای اسلامی، گفت: اعضای شورای شهر و شهرداری تهران، علیرغم این که صاحبان و مدیران اصلی شهر هستند، اما در تصویب طرح جامع حق رای در شورای عالی شهرسازی ندارند که در این لایحه پیشنهاد کرده ‌ایم، آن‌ها دارای حق رای شوند علاوه بر آن در کمیسیون ماده پنج استان‌ها، رییس شورا حضور دارد، اما حق رای ندارد که پیشنهاد کردیم، آن‌ها نیز صاحب حق رای شوند.

رییس شورای عالی استانها همچنین خاطرنشان کرد: 110 هزار عضو شورای شهر و روستا داریم که بدون هیچ چشم داشت و با کمترین امکانات مشغول فعالیت هستند.