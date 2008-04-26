ثبت نام اینترنتی در دومین جشنواره تجسمی دامونفر

به گزارش خبرگزاری مهر، سیف‌الله پویاراد مدیر جشنواره هنرهای تجسمی دامونفر گفت: در حالی که دهم اردیبهشت 87 آخرین فرصت برای ارسال آثار است، با راه‌اندازی سایت www.iranartfestival.com زمینه سهولت شرکت علاقمندان در این رویداد هنری فراهم شد.

در نخستین جشنواره دامونفر 1150 هنرمند شرکت کردند، اما حجم آثار ارسالی به گونه‌ای است که انتظار می‌رود در دومین دوره شاهد حضور پررنگتر علاقمندان باشیم. دومین جشنواره هنرهای تجسمی دامونفر ویژه جوانان زیر 25 سال ایران در زمینه‌های نقاشی، طراحی، پوستر، تصویرسازی و خط نقاشی برگزار می‌شود.

در برگزاری این جشنواره مرکز هنرهای تجسمی، موزه هنرهای معاصر، فرهنگسرای نیاوران، مجموعه فرهنگی هنری صبا، فابر کاستل آلمان، Canson و Pebeo فرانسه 24 تا 31 خرداد 87 در فرهنگسرای نیاوران و مجموعه فرهنگی هنری آسمان همکاری می‌کنند.

نفر اول جشنواره به سفر مطالعاتی فرانسه می‌رود و نفرات دوم تا ششم به ترتیب 700 تا 200 هزار تومان جایزه می‌گیرند. دومین جشنواره هنرهای تجسمی دامونفر ویژه زیر 25 ساله‌ها با هدف حمایت از هنرمندان جوان، خلق رویدادی حرفه‌ای و ایجاد فرصت برای بروز توانمندی‌های جوانان برپا می‌شود.