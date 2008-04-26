15 هزارفرصت شغلی در خراسان جنوبی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عابدین محمدی ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: بیش از 19 هزار و 897 طرح تقاضای تسهیلات برای کارگران و کارآفرینان توسط سازمان کار و امور اجتماعی در خراسان جنوبی مورد تائید قرار گرفت که از این تعداد بیش از هفت هزار طرح منجر به عقد قرار داد شد است.

به گفته وی تا کنون از این تعداد بالغ بر پنج هزار و 200 طرح به بهره برداری رسیده که عامل اشتغال بیش از 15 هزار نفر می باشد.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی تصریح کرد: در سفر اول هیئت دولت در سال 84 مبلغ پنج هزار و 125 میلیارد ریال برای ایجاد اشتغال و بنگاه های تولیدی و خدماتی، به این استان اختصاص داده شد.

وی در خصوص طرحهایی که در سفرهای هیئت دولت به خراسان جنوبی مورد تصویب قرار گرفت گفت: با مصوب شدن چهار مجتمع فولاد، چهار مجتمع پترو شیمی، نیروگاه دو زمانه در این استان، و نیز با احداث واحد های ارتباط ریلی استان به شبکه ریلی کشور فرصت های شغلی فراوانی در استان ایجاد شود.

محمدی ادامه داد: در نیمه دوم سال 85 با توجه به اهمیت کار و اشتغال، نوعی استراتژیک برای سازمان کار و امور اجتماعی ابلاغ شد که هدف از آن حفظ نیروی کار و ایجاد شغل های پایدار بود و این مهم اساس کار سازمان کار و امور اجتماعی استانها و شهرستانهاست.

به گفته وی موضوع اشتغال مورد توجه همه دولت ها به خصوص دولت نهم است و با حل این امردر جامعه، مشکل مسکن، ازدواج، مسائل مربوط به ناهنجاری های اجتماعی و امنیتی خود به خود حل خواهد شد.