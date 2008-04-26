به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر اعلام کرد نمایشگاه منتخب آثار نگارخانه‌های ایران با حضور بیش از 70 نگارخانه سراسر ایران و ارائه بیش از 700 اثر منتخب در راستای شکوفایی و رونق اقتصاد هنر و حمایت از هنرمندان تجسمی بخش خصوصی کشور در موسسه صبا برگزار شده است.

رئیس انجمن نقاشان کویت با حضور در این نمایشگاه از تصمیم خود برای انتقال بخش عمده آثار هنری منتخب به این کشور پس از پایان این نمایشگاه خبر داد. این نمایشگاه تا 13 اردیبهشت پذیرای عموم علاقمندان خواهد بود.