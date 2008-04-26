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۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۵۱

آثار برگزیده نگارخانه‌های ایران به کویت می‌رود

در نخستین روز گشایش نمایشگاه بزرگ آثار منتخب نگارخانه‌های ایران در موسسه صبا، رئیس انجمن نقاشان کویت از انتقال بخش عمده این آثار به کشور کویت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر اعلام کرد نمایشگاه منتخب آثار نگارخانه‌های ایران با حضور بیش از 70 نگارخانه سراسر ایران و ارائه بیش از 700  اثر منتخب در راستای شکوفایی و رونق اقتصاد هنر و حمایت از هنرمندان تجسمی بخش خصوصی کشور در موسسه صبا برگزار شده است.

رئیس انجمن نقاشان کویت با حضور در این نمایشگاه از تصمیم خود برای انتقال بخش عمده آثار هنری منتخب به این کشور پس از پایان این نمایشگاه خبر داد. این نمایشگاه تا 13 اردیبهشت پذیرای عموم علاقمندان خواهد بود.

کد مطلب 672348

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