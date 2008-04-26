کنفرانس مشترک ایران و هند در فناوری نانو برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سرکار دبیر کنفرانس مشترک فناوری ‌نانو ایران-هند در رابطه با انگیزه اصلی برگزاری این کنفرانس گفت : کشور هند از لحاظ تولید علم جزء 10 کشور برتر دنیا و دارای رتبه هشتم است و همچنین پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه‌های مختلف علمی به خصوص نانو فناوری کسب کرده‌است. به همین جهت برآن شدیم برای توسعه همکاری‌ها بین دو کشور کنفرانسی مشترک در زمینه فناوری‌نانو بین ایران و هند برگزار کنیم.



رئیس مرکز تحقیقات علوم و فناوری در پزشکی، دلایل اصلی برگزاری چنین کنفرانسی را پایه‌ریزی همکاری‌ها و فعالیت‌های مشترک در حوزه فناوری‌نانو بین دولت هند و دولت ایران، رایزنی برای چگونگی توسعه همکاری‌ها با هدف رسیدن به دستاوردهای مشترک در این حوزه، ترویج علم و فناوری، آشنایی با توانمندی‌های دو کشور و برقراری ارتباط بین متخصصین ایرانی و هندی دانست.



دبیر کمیته منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو افزود: این کنفرانس به مدت 3 روز در چهار حوزه نانو در فیزیک، شیمی، مواد و علوم پزشکی برگزار می‌شود.