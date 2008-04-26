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۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۲۷

پورمحمدی خبر داد:

69 درصد اصولگرا 16درصد اصلاح طلب و 14 درصد مستقل درمجلس

69 درصد اصولگرا 16درصد اصلاح طلب و 14 درصد مستقل درمجلس

پور محمدی تاکید کرد: اگر نتایج شمارش آرای تهران که تا این لحظه خوانده شده است تایید شود از مجموع بیش از 287 کرسی ، بیش از 69 درصد متعلق به نمایندگان موسوم به اصولگرا است.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور ، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی وزیر کشور دقایقی پیش با حضور درنشست مطبوعاتی با خبرنگاران اعلام کرد: نتایج شمارش آرا در کشور تا این لحظه همان نتایجی است که تاکنون از ستادانتخابات اعلام شده است.

وی افزود: به خاطر اینکه هیئت اجرایی و نظارت در شهر ری تاکنون تاییدیه ای برای ما نفرستادند نتوانستیم نتایج نهایی را بخوانیم اما به طور کلی نتیجه آرا همان ، نتایج صبح است که از مجموع 725 هزار آرای ماخوذه در تهران اعلام شد .

وزیر کشور تاکید کرد: اگر این نتایج که تاکنون اعلام شده تایید شود از مجموع 287 کرسی که تا اکنون مشخص شده اند بیش از 69 درصد متعلق به نمایندگان موسوم به اصولگرا و 38/16 درصد متعلق به طیف موسوم به اصلاح طلب و 29/14 درصد  افراد مستقل است.

ادامه دارد...

کد مطلب 672363

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