آموزش و پرورش مازندران 120 میلیارد تومان مطالبه معوقه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی ظهر شنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی مازندران در ساری افزود: این مطالبات شامل پاداش معوقه سه هزار و 400 بازنشست، حقوق روستایی و حق التدریسی است.

وی خاطر نشان کرد: قصد داریم تا نیمه اول اردیبهشت بخشی از مطالبات معوقه فرهنگیان را پرداخت کنیم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه امسال یک میلیارد تومان یارانه مسکن به فرهنگیان پرداخت خواهد شد از توزیع فرم برگه عضویت سهام عدالت در بین 127 هزار و 170 نفر خبر داد.

فیاضی با بیان اینکه سال جاری افق های روشنی در پرداخت حقوق به موقع فرهنگیان خواهد بود، یادآور شد: امسال نیروهای حق التدریسی در آموزش و پرورش مازندران جذب نحواهند شد.

این مسئول در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گرامیداشت هفته معلم و تبریک این هفته به تلاشگران عرصه تعلیم و تربیت افزود: مراسم تجلیل از هفت معلم نمونه کشوری، 38 معلم نمونه استانی، 564 معلم نمونه شهرستانی، هفدهم اردیبهشت ماه امسال با حضور علی لاریجانی در استان خبر داد.

وی همچنین با اشاره به نصب تندیس شهید مطهری، هفته معلم امسال در خیابان معلم ساری گفت: برای نخستین بار در کشور رژه سپاس با حضور بسیح دانش آموزی، تشکیلات پیشتازان، فرزانگان خبر داد.

به گفته فیاضی، عملیات اجرایی نخستین خانه علم کشور و صدو یکمین خانه علم کشور در استان طی هفته معلم خبر داد و گفت: دیدار با خانواده های شهداء فرهنگی، دیدار با جانبازان، نمایشگاه کالای مصرفی در 21 شهرستان و منطقه آموزش و پرورش استان، برگزاری همایش کوهپیمایی را از برنامه های جنبی هفته معلم امسال در مازندران خبر داد.