نصر آزادانی طلا گرفت / نادریان به مدال نقره قناعت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی آسیا صبح امروز در شهر "هنان" چین آغاز شد که طی آن علیرضا نصرآزادانی در وزن 72- کیلوگرم در دیدار نهایی با شکست تکواندوکاری از تایلند به مدال طلای این رقابت ها دست یافت.

همچنین رضا نادریان، تکواندوکار وزن 62- کیلوگرم کشورمان نیز پس از آنکه در دور اول از سد تکواندوکار ازبکستان گذشت به ترتیب نمایندگانی از هنگ هنگ (7 بر3) ، فیلیپین (4 بر1) و تایلند (4 بر2) را شکست داد و در دیدار نهایی با نتیجه 2 بر یک مغلوب تکواندوکاری از کشور کره جنوبی شد تا به مدال نقره این مسابقات دست یابد.

در نخستین روز از رقابت های تکواندو قهرمانی آسیا، بانوان ملی پوش ایرانی مقابل حریفان خود مغلوب شدند. آیتک معمارزاده در وزن 51- کیلوگرم برابر حریفی از تایلند شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت. زینب حیدری نیز در وزن 55- کیلوگرم با شکست برابر تکواندوکار کره جنوبی شانس صعود به مراحل بعدی را از دست داد.

برنامه ادامه این مسابقات که از فردا در شهر "هنان" چین پیگیری می شود، به شرح زیر است:

وزن 67- کیلوگرم مردان: محمد باقری ابتدا با حریفی از قطر و سپس با برنده مبارزه افغانستان و ازبکستان دیدار می کند.

وزن 84- کیلوگرم مردان: کوروش رجلی در دور نخست با حریفی از کره جنوبی و سپس با تکواندوکاری از سوریه روبه رو می شود.

وزن 47- کیلوگرم بانوان: فاطمه نعمتی در دور نخست با حریفی از کره جنوبی و سپس با تکواندوکاری از ویتنام مبارزه خواهد کرد.