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۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۴۵

کاهش 30 درصدی تولید زعفران درسال جاری

کاهش 30 درصدی تولید زعفران درسال جاری

رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران اعلام کرد: آسیب دیدگی مزارع زعفران به دلیل سرمازدگی و خشکسالی، کاهش 30 درصدی تولید زعفران در سال جاری را رقم می زند.

علی شریعتی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سرمازدگی سال گذشته مزارع زعفران و بروز خشکسالی در سال جاری با کاهش حداقل 30 درصدی تولید همراه خواهد بود که این روند به تبع منجر به افزایش قیمتها در بازار داخلی می شود.

رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران، بیان کرد: در سال جاری زعفران کیلویی 2 هزار و100 تومان معامله می شود، این در حالی است که دراسفند سال گذشته نرخ معاملاتی این محصول بالغ بر حدود یک میلیون و 850 هزار تومان بوده است.

وی با اشاره به پایین بودن تولید زعفران نسبت به نیاز بازار جهانی، عنوان کرد: نیاز جهانی زعفران سالانه بالغ بر250  تن است؛ لذا برای حفظ این بازار باید زعفران تولیدی را با قیمتی منطقی و برحسب نیاز صادر نمائیم .درغیراین صورت علاوه برازدست دادن بازارهای جهانی با افزایش تقلب در تولیدات داخلی مواجه خواهیم شد.

 
 

کد مطلب 672385

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