همایش آشنایی با کارکردهای واهداف حوزه های علمیه برگزار می شود

مدیر مرکز مشاوره حوزه علمیه خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : این سلسله همایش ها با عنوان "راه اینجاست" برای دانش آموزان علاقمند به تحصیل درحوزه های علمیه برگزار می شود.

حجت الاسلام سبزیان افزود: در این همایش ها که از دو هفته آینده آغاز خواهد شد، دانش آموزان دختر و پسر علاقمند به تحصیل در حوزه های علمیه با اهداف، عملکرد، ویژگیها و وظایف ذاتی طلاب آشنا خواهند شد.

وی افزود: در این همایش سئوالات افراد برای شرایط تحصیل، آینده شغلی، رشد علمی و دیگر موضوعات مرتبط مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این همایش ها در آستانه ثبت نام سال جدید تحصیلی حوزه های علمیه استان خراسان برگزار می شود.