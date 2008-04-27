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۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۹:۴۸

همایش آشنایی با کارکردهای واهداف حوزه های علمیه برگزار می شود

همایش آشنایی با کارکردهای واهداف حوزه های علمیه برگزار می شود

همایش آشنایی با کارکردهای و اهداف حوزه های علمیه علمیه برای علاقمندان به تحصیل در حوزه های علمیه برگزار می شود.

مدیر مرکز مشاوره حوزه علمیه خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : این سلسله همایش ها با عنوان "راه اینجاست" برای دانش آموزان علاقمند به تحصیل درحوزه های علمیه برگزار می شود.

حجت الاسلام سبزیان افزود: در این همایش ها که از دو هفته آینده آغاز خواهد شد، دانش آموزان دختر و پسر علاقمند به تحصیل در حوزه های علمیه با اهداف، عملکرد، ویژگیها و وظایف ذاتی طلاب آشنا خواهند شد.

وی افزود: در این همایش سئوالات افراد برای شرایط تحصیل، آینده شغلی، رشد علمی و دیگر موضوعات مرتبط مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این همایش ها در آستانه ثبت نام سال جدید تحصیلی حوزه های علمیه استان خراسان برگزار می شود.

کد مطلب 672391

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