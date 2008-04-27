دیدار مسئولان و کادر فنی تیم های ملی فوتبال با علی آبادی

به گزارش خبرنگار مهر، دراین نشست علی کفاشیان و مهدی تاج رئیس و نایب رئیس فدراسیون فوتبال، اعضای هیئت رئیسه فدراسیون، کادر فنی تیم های ملی فوتبال در دره های نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با مهندس علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی دیدار خواهند کرد.

در این نشست علی کفاشیان گزارشی از عملکرد و برنامه های آتی فدراسیون فوتبال وهمچنین مشکلات جاری فدراسیون و بویژه اعتبارات مورد نیاز به منظور حمایت ازبرنامه های تیم های تحت پوشش فدراسیون را به رئیس سازمان تربیت بدنی ارائه خواهد کرد.

همچنین در نشست مذکور مسئولان رده های مختلف تیم های ملی در خصوص آماده سازی خود برای حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی برنامه ها و مشکلات خود را با رئیس سازمان تربیت بدنی در میان خواهند گذاشت.

این جلسه روز دوشنبه هفته جاری از ساعت 12 لغایت 17 در محل سازمان تربیت بدنی برگزار خواهد شد .