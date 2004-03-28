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۹ فروردین ۱۳۸۳، ۱۲:۲۵

رئيس اتحاديه عرب هشدار داد :

به تعويق افتادن اجلاس سران اتحاديه عرب پيامدهاي خطرناكي خواهد داشت

عمر موسي دبيركل اتحاديه عرب امروز هشدار داد به تعويق افتادن اجلاس هفته جاري سران اتحاديه عرب در تونس پيامد هاي خطر ناكي را براي اتحاد كشور هاي عربي به همراه خواهد داشت .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، عمر موسي در يك بيانيه كه از سوي "منا" خبرگزاري مصر منتشر شد گفت نه تنها تونس كه ميزباني اجلاس سران را برعهده داشت بلكه همه كشورهاي عربي مسئول به تعويق افتادن اجلاس سران اتحاديه عرب هستند .
وي گفت : اين تصميم كه امروز از سوي زين العابدين بن علي رئيس جمهوري تونس اعلام شد پيامد هاي خطر ناكي را براي اقدام مشترك اتحاديه عرب به همراه خواهد داشت .
عمرو موسي كه وزير امور خارجه اسبق مصر و در حال حاضر دبيركل اتحاديه عرب است خاطر نشان كرد : اين وضعيت جدي است و اقدامات فوري بايد در اين زمينه اتخاذ شود .

کد مطلب 67240

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