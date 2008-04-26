به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر حجت‌الله ملا صالحی مدیر عامل سازمان زیباسازی ـ با بیان این که ارتقای سیما و منظر شهری از طریق افزایش و تقویت نگاه زیباشناختی شهروندان میسر است، گفت: از آنجا که طبیعت ذاتا زیباست و با استفاده و الهام گرفتن از آن می‌توانیم اندیشه و شهرمان را زیبا کنیم، لذا سازمان زیباسازی شهر تهران با برپایی دهمین دوره جشنواره لاله‌ها به این ایده جامه عمل پوشانده و شهروندان را به این مهم توجه می‌دهد.

وی گفت: چون در فصل بهار، به خصوص اردیبهشت ماه، زیبایی طبیعت جلوه‌ای خاص پیدا می‌کند، لذا سازمان زیباسازی تصمیم گرفته است، برای تحقق این مهم، جشنواره لاله‌ها را در فضایی باز و با حضور شهروندان و مسوولان نهادها و سازمان‌های مختلف در دامن طبیعت برگزار کند.

گفتنی است، زمان برگزاری جشنواره لاله‌ها از دهم تا 17 اردیبهشت ماه زمان شکوفایی گل‌های لاله‌ در کرج، کیلومتر 52 جاده چالوس است.