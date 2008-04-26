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۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۸:۱۰

10 تا 17 اردیبهشت؛

جشنواره لاله‌ها برگزار می‌شود

جشنواره لاله‌ها برگزار می‌شود

سازمان زیباسازی شهر تهران با هدف ارتقای کیفیت سیما و منظر شهری از طریق الهام گرفتن از زیبایی‌های طبیعت، دهمین دوره جشنواره لاله‌ها را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر حجت‌الله ملا صالحی مدیر عامل سازمان زیباسازی ـ با بیان این که ارتقای سیما و منظر شهری از طریق افزایش و تقویت نگاه زیباشناختی شهروندان میسر است، گفت: از آنجا که طبیعت ذاتا زیباست و با استفاده و الهام گرفتن از آن می‌توانیم اندیشه و شهرمان را زیبا کنیم، لذا سازمان زیباسازی شهر تهران با برپایی دهمین دوره جشنواره لاله‌ها به این ایده جامه عمل پوشانده و شهروندان را به این مهم توجه می‌دهد.

وی گفت: چون در فصل بهار، به خصوص اردیبهشت ماه، زیبایی طبیعت جلوه‌ای خاص پیدا می‌کند، لذا سازمان زیباسازی تصمیم گرفته است، برای تحقق این مهم، جشنواره لاله‌ها را در فضایی باز و با حضور شهروندان و مسوولان نهادها و سازمان‌های مختلف در دامن طبیعت برگزار کند.

گفتنی است، زمان برگزاری جشنواره لاله‌ها از دهم تا 17 اردیبهشت ماه زمان شکوفایی گل‌های لاله‌ در کرج، کیلومتر 52 جاده چالوس است.

کد مطلب 672413

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