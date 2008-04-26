سعی کردم آثار تغییر در میانه دو انتخابات را به حداقل برسانم/ قوانین انتخاباتی و نظام نظارتی کشور ضعف دارد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور حجت الاسلام مصطفی پور محمدی در نشست خبری که بعدازظهر امروز در وزارت کشور و با حضور خبرنگاران برگزار شد در پاسخ به این سئوال که مهمترین نتایج تجربه برگزاری انتخابات در دولت نهم چه بود؟ گفت: با توجه به اینکه 30 سال از عمر انقلاب می گذرد و در این مدت تقریبا 29 انتخابات سراسری را بر اساس مردم سالاری برگزار کرده ایم ، باید نظامات انتخاباتی کامل ، بدون دغذغه و نگرانی باشد.

وی با اشاره به اظهارات مهدی کروبی دبیرکل حزب مردم سالاری افزود: انتخابات نباید به گونه ای برگزار شود که یکی از بزرگان کشور این گونه اظهار کند که باید پور محمدی در وزارت کشور مستقر شده و کلید اتاق ها را در دست داشته باشد تا نتیجه آرا دستکاری نشود!

وزیر کشور ادامه داد: باید کشور را از این وضعیت خارج کنیم ، چون نباید در انتخابات به مجریان ، مردم و کاندیداها التهاب ، نگرانی و یا فشارهای عصبی وارد شود. البته نمی توان این موضوع را که نفس انتخابات التهاب آور است نفی کرد.

پور محمدی خاطرنشان کرد: از مدتها قبل به این فکر بودم که باید نظام انتخاباتی را اصلاح کنیم و به همین دلیل لایحه جامع انتخابات را پیشنهاد داده و گفتگوهایی را با رهبر معظم انقلاب ، رئیس جمهور ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتم و در مرحله اخیر هم به توافقاتی دست یافتیم. بنا بود پس از برگزاری انتخابات مجلس هشتم نظام جامع انتخاباتی را طراحی کنیم .

وی تاکید کرد: در قوانین انتخاباتی و نظام نظارتی کشور ضعف هایی وجود دارد ، تصور می کنم باید حدود نظارتی ما مشخص باشد، هیچ مرجعی نباید قوانین انتخاباتی را تفسیر کند و ما همگی باید طبق شرایط شفاف قانونی عمل کنیم .

وزیر کشور همچنین گفت : نظام تایید صلاحیت ها باید از این شکل شناور خارج شده و با ثبات گردد و از سیستم ماشینی و رایانه ای در انتخابات استفاده شود.

پور محمدی ادامه داد : متاسفانه روز گذشته بر طبق گزارشاتی که بدست ما رسیده در یکی از حوزه های انتخابیه به دلیل اختلاف در شمارش آرا درگیری رخ داده و تعدادی از هموطنان ما آسیب دیدند، گزارشاتی هم حاکی از آن است که یکی دو نفر در این درگیری از دست رفته اند و چند نفر هم زخمی شده اند .

وی در ادامه به قوانین تبلیغات انتخابات اشاره کرد و اظهار داشت: نباید قوانین انتخاباتی هر بار تحت تاثیر موقعیت ها قرار بگیرد و نمایندگان مدام قوانین را تغییر دهند .

وزیر کشور با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده خاطرنشان کرد: انتخابات ریاست جمهوری خالی از این کشمکش هاست بنا بر این باید از فرصت استفاده کرده و نظام جامع انتخاباتی مان را سامان دهیم .

خبرنگاری پرسید آیا انتخابات ریاست جمهوری هم به شکل رایانه ای برگزار می شود که پور محمدی پاسخ داد: اگر بنده مسئول برگزاری انتخابات باشم به طور صد درصد انتخابات ریاست جمهوری را به صورت رایانه ای برگزار می کنم ، اما به شرط اینکه عزیزان شورای نگهبان هم با بنده همراهی داشته باشند .

وی ادامه داد : حرفهایی از مذاکراتم با شورای نگهبان دارم که در آینده خواهم گفت.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا گزارشی از تخلفات احتمالی در برگزاری انتخابات به شما رسیده، گفت: گزارشات رسیده از تخلفات خیلی کم است و فکر می کنم غیر قابل توجه باشد ، البته نه اینکه قابل توجه نیست، اما خیلی کم است.

وزیر کشور در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا تحلیلی از کیفیت رای مردم و تقابل جناح های سیاسی در مجلس هشتم دارید یا خیر؟ اظهار داشت: نتیجه کاندیداهایی که رای آورده اند را اعلام کردم و مجلس هشتم با گرایش نزدیک به 70 درصدی اصولگرا کاملا مشخص است ولی ارزیابی من این است که مجلس آینده توانمند تر از مجلس فعلی خواهد بود و ظرفیت کارشناسی قوی تری را خواهد داشت .

پور محمدی اظهار امیدواری کرد تعامل مجلس هشتم و دولت منشا خدمات بیشتری به مردم باشد.

خبرنگاری پرسید آیا خبر کشف بمب در یکی از حوزه های اخذ رای در مشهد صحت دارد که وزیر کشور پاسخ داد: اجازه دهید این موضوع را مسئولان امنیتی توضیح دهند زیرا اطلاعات قابل ارائه ندارم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا وزارت کشور شبهاتی را که از سوی برخی افراد نسبت به سلامت انتخابات مطرح شده بود ، پیگیری قانونی خواهد کرد یا خیر؟ گفت: رسیدگی به شکایات توسط شورای نگهبان صورت می گیرد البته ستاد بازرسی ما هم در این زمینه فعال است.

پور محمدی افزود: در مرحله دوم انتخابات سعی کردیم همکاری های بیشتری را با کسانی که در مرحله اول به ما انتقاد وارد کرده اند داشته باشیم .

وی ادامه داد: به طور مثال افراد مورد نظراصلاح طلبان در انتخابات از ما خواستند که نتایج مرحله اول را در اختیارشان قرار دهیم که ما این کار را کردیم وهمچنین در تبلیغات اقداماتی را داشتند که سعی کردیم با عبور کردن از آنها ( اغماض ) شبهه ای ایجاد نشود و تعداد قابل توجهی کارت بازرسی ویژه را نیز در اختیارشان قرار دادیم ، اکنون هم پس از پایان اخذ رای نتایج آرا را در اختیار خبرنگاران قرار دادیم .

وزیر کشور تصریح کرد: تلاش کردیم درانتخابات تمامی اقدامات ما اطمینان بخش باشد تا شبهه ای ایجاد شود.

پور محمدی همچنین در این کنفرانس خبری اعلام کرد حوزه های انتخابیه برزقان، دشتستان و چابهار 3 حوزه ای بودند که آرای آنها در مرحله اول انتخابات مجلس هشتم توسط شورای نگهبان ابطال شد.

خبرنگاری با اشاره به تغییر وزیر کشور از پورمحمدی پرسید آیا روزی که در مجلس برنامه های خود را برای گرفتن رای اعتماد بیان می کردید فکر چنین روزی هم بودید ؟ وی پاسخ داد: مگر می شود انتظار چنین روزی را نداشته باشیم، اما تصویر فعلی من از انتظار اولیه ام شفاف تر است و فکر می کنم تصویر امروز من بهتر از تصوری است که آن روز داشته ام ، پایان ماموریت به طور طبیعی با نقدها ، بیان عدم موفقیت ها ، ناکامی ها و یا عدم اقبال عمومی می تواند همراه باشد و شاید برخی هم تصور کنند که موفق بوده اند ولی در حقیقت این گونه نباشد.

پور محمدی افزود: در دوران ماموریتم با مجموعه های زیادی کار کرده ام اما با هیچ یک اصطکاک نداشته ام و اکنون تصور می کنم با توجه به تمامی مراحل طی شده می توانم ارزیابی مثبتی داشته باشم.

وی در پاسخ به خبرنگار دیگری که از زمان مراسم تودیع پرسید ، گفت : مثل اینکه شما برای رفتن من خیلی عجله دارید ، زمان تودیع و معارفه من زمانی است که رئیس جمهور حکم شخصی را به صورت رسمی ابلاغ کند اما تا آنجا که اطلاع دارم چنین اتفاقی نیافتده است و ما منتظر هستیم .

خبرنگاری درباره تعداد واجدین شرایط رای دادن در تهران برای مرحله دوم انتخابات سئوال کرد که وزیر کشور پاسخ داد: طبق برآوردی که انجام شده حدود 5 میلیون و 200 هزار نفر واجد شرایط رای دادن در تهران بوده اند.

پور محمدی در پاسخ به این سئوال که برگزاری انتخابات رایانه ای تا چه اندازه انتظارات شما برآورده کرده است گفت: عملیات برگزاری این انتخابات فوق العاده بزرگ و گسترده بود و اگر 45 هزار شعبه اخذ رای در مرحله اول داشتیم 45 هزار کاربر مسلط هم داشته ایم ، لذا تصویری که از کشورمان داریم بسیار قوی تر از سایر جوامع است.

وی افزود: البته در برگزاری انتخابات رایانه ای برخی دغدغه داشتند و به ما می گفتند که در استفاده از اینترنت با هکرها مواجه خواهید شد ، اما باید گفت مگر می شود کشور را از امکانات اینترنت محروم کرد.تجربه مثبتی را از این عملیات بدست آوردیم و ما می توانیم هم اکنون به شورای نگهبان دراین باره اطمینان بدهیم، مردم نیز با ما همکاری خوبی داشته اند.

خبرنگاری درباره فرافکنی برخی رسانه های بیگانه پرسید که پورمحمدی پاسخ داد : این که بگوییم هیچ تخلف و اشتباهی نبوده ، این گونه نیست و ما چنین ادعایی نداریم، اما باید در پاسخ به این فرافکنی ها بگویم که میزان صحت انتخابات ، کاهش تخلفات ، کاهش شکایات و ارتقا شفافیت انتخاباتی نسبت به گذشته بهترین قاضی ، داور و صاحب نظر برای این است که عملیات برگزاری انتخابات رایانه ای را تصدیق کند ، فکر می کنیم مردم تا حد قابل قبولی به نظام اعتماد دارند و روز به روز این اعتماد بیشتر می شود.

از وی درباره مهمترین واقعه در دوران تصدی او بر وزارت کشور سئوال شد که پاسخ داد : بنده وقایع بسیار زیادی را دراین دوره نه چندان طولانی گذرانده ام ، به قول ابوعلی سینا کیفیت زمان مهم است نه طول آن و لذا تصور می کنم این دوره 32 ماهه از اهمیت کیفی بسیار زیادی برخوردار است.

وزیرکشور افزود: سخن برای گفتن بسیار دارم و همچنین تجربه های ارزشمندی را نیز داشته ام که می توان از آن جمله به مدیریت مصرف سوخت و سهمیه بندی بنزین و همچنین برگزاری انتخابات رایانه ای اشاره کرد.

پور محمدی ادامه داد: اگر بشود داستان های پر غم و قصه انتخابات رایانه ای را زمانی بیان خواهم کرد و شما نیز تصدیق خواهید کرد که چه گذشته است ولی لطف ، سختکوشی و همراهی همکاران بنده محصول امروز ما در انتخابات رایانه ای بود.

وی افزود : در وزارت کشور موضوعات بسیار زیادی را برای توسعه دادن در آینده داریم.

خبرنگاری گفت رئیس جمهور در سایت شخصی خود گفته بود برخی مدیران در برابر نوآوری مقاومت می کنند اما ما تصور می کنیم شما نوآوری را پیش از آغاز این سال که به این عنوان نامگذاری شد آغاز کرده بودید ، بر این اساس فکر می کنید دلیل تغییر شما چیست؟ پورمحمدی گفت: تصور می کنم منظور رئیس جمهور بنده نبودم و من خودم، وزارت کشور و همکارانم را جزو نوآورترین مجموعه اداری و مدیریت کشور می شناسم.

وزیر کشور افزود: بخش عظیمی از تئوری های ما پیاده نشده و اگر این اتفاق می افتاد با تحولات بسیار بسیار بزرگ ، هم برای خودمان و هم برای سایر مجموعه ها روبرو می شدیم.

خبرنگاری پرسید آیا این موضوع درست است که شما در مرحله اول انتخابات از فرماندار تهران اطلاعات مربوط به دو صندوق را خواسته اید و وی امتناع کرده است که وزیر کشور پاسخ داد بنده با همکارانم بسیار صمیمی بوده ام و اساس کارم صداقت، نظم ، دقت و رعایت دیسپلین اداری و رعایت دقت و امربری با دقت و کمال است.

وی ادامه داد: تا به حال به یاد ندارم چیزی را از همکارانم خواسته باشم و آنان جواب من را نداده باشند و لذا این امر صحت ندارد.

وزیر کشور در پاسخ به این سئوال که آیا برخی نمایندگان مجلس هفتم که در انتخاباب مجلس هشتم رای نیاورده اند در حال رایزنی برای پست های دیگر و یا فرمانداری ها هستند اظهار داشت: این امر طبیعی است و آنان صاحب منصبان قبلی هستند و از سرمایه های کشور به حساب می آیند که نباید از دست بروند.

وی همچنین گفت: می توان از نمایندگان سابق مجلس در حوزه های بسیاری استفاده کرد ، باید مدیران را حمایت و راهنمایی کرد و راهکارهای اصلاح روش و بهبود اوضاع را به آنان آموخت.

پورمحمدی تاکید کرد: با تغییر مدیران موافق نیستم مگر اینکه تغییر اجتناب ناپذیر باشد و فکر می کنم این روش قابل دفاع است.

خبرنگاری پرسید آیا فکر نمی کنید تغییر وزیر کشور در بین برگزاری دو مرحله از انتخابات باعث بی اعتمادی و یا سواستفاده بیگانگان شود که پورمحمدی پاسخ داد: اگر این موضوع دست خودم بود این کار را نمی کردم اما سعی کردم با رفتار خودم آثار این موضوع را به حداقل برسانم و فکر می کنم تا حدی جلوی این امر را گرفتم ، اما نمی توانم ادعا کنم این موضوع کاملا کنترل شده است.