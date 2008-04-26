  1. استانها
  2. هرمزگان
۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۸:۵۱

آلوئه ورا طلای سبز ناشناخته بزرگترین جزیره ایران

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر فضای سبز شرکت کشت و صنعت سازمان منطقه آزاد قشم، گفت: آلوئه ورا گیاهی بومی شده در جزیره قشم است که علیرغم خواص بیشمار آن هنوز ناشناخته مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، فرید نوروزی عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: آلوئه ورا گیاهی سه هزار ساله است که با نامهای مختلفی همچون طلای سبز، جادوی زمین و طلای ناشناخته علاوه بر ویژگیهای منحصربفرد زینتی بودن، خاصیت دارویی را نیز داراست.

وی اظهار داشت: طی سالهای اخیر در دانشگاههای آمریکا، چین و اسپانیا تحقیقات گسترده ای برروی این گیاه صورت گرفته و خواص ویژه آن در صنایع داروسازی و ساخت لوازم آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد.

نوروزی ادامه داد: از آلوئه ورا جهت درمان بسیاری از بیماری‌ها ازجمله انواع میگرن، سوء هاضمه، جوش و سوختگی استفاده می‌شود که خاصیت جالب این گیاه وجود 96 درصد آب در درون آن است که تنها در 4 درصد باقیمانده 75 نوع ماده مختلف شناسایی شده است.

مدیر فضای سبز شرکت کشت و صنعت قشم گفت: ترکیبات ژل آلوئه ورا ترکیباتی از پلی ساکاریدها در ژل گیاه است که‌در کاهش و ترمیم التهاب موثر است و دارای ویژگی‌های آنتی باکتری و ضد میکروب نیز می‌باشد.

 با توجه به شرایط اقلیمی‌جزیره قشم، گیاه شفابخش آلوئه ورا در این جزیره به خوبی قابل کشت و تکثیر است به طوری که شرکت کشت و صنعت و فضای سبز قشم حدود شش هزار بوته آن را تولید کرده است.

بسیاری از بومیان منطقه قشم نیز از این گیاه به عنوان گیاهی آرامبخش و صبر آفرین یاد می کنند و آن را بر حاشیه قبرستانها نیز می کارند.

کد مطلب 672427

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها