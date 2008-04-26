آلوئه ورا طلای سبز ناشناخته بزرگترین جزیره ایران

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، فرید نوروزی عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: آلوئه ورا گیاهی سه هزار ساله است که با نامهای مختلفی همچون طلای سبز، جادوی زمین و طلای ناشناخته علاوه بر ویژگیهای منحصربفرد زینتی بودن، خاصیت دارویی را نیز داراست.

وی اظهار داشت: طی سالهای اخیر در دانشگاههای آمریکا، چین و اسپانیا تحقیقات گسترده ای برروی این گیاه صورت گرفته و خواص ویژه آن در صنایع داروسازی و ساخت لوازم آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد.

نوروزی ادامه داد: از آلوئه ورا جهت درمان بسیاری از بیماری‌ها ازجمله انواع میگرن، سوء هاضمه، جوش و سوختگی استفاده می‌شود که خاصیت جالب این گیاه وجود 96 درصد آب در درون آن است که تنها در 4 درصد باقیمانده 75 نوع ماده مختلف شناسایی شده است.

مدیر فضای سبز شرکت کشت و صنعت قشم گفت: ترکیبات ژل آلوئه ورا ترکیباتی از پلی ساکاریدها در ژل گیاه است که‌در کاهش و ترمیم التهاب موثر است و دارای ویژگی‌های آنتی باکتری و ضد میکروب نیز می‌باشد.

با توجه به شرایط اقلیمی‌جزیره قشم، گیاه شفابخش آلوئه ورا در این جزیره به خوبی قابل کشت و تکثیر است به طوری که شرکت کشت و صنعت و فضای سبز قشم حدود شش هزار بوته آن را تولید کرده است.

بسیاری از بومیان منطقه قشم نیز از این گیاه به عنوان گیاهی آرامبخش و صبر آفرین یاد می کنند و آن را بر حاشیه قبرستانها نیز می کارند.