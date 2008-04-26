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۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۷:۱۶

انتقاد شدید کرزای از سیاستهای اشتباه آمریکا و انگلیس در افغانستان

انتقاد شدید کرزای از سیاستهای اشتباه آمریکا و انگلیس در افغانستان

حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان سیاستهای آمریکا و انگلیس در برخورد با طالبان و مظنونان را اشتباه توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، حامد کرزای از نیروهای آمریکایی خواست تا دستگیری مظنونان طالبان و طرفداران آنها را متوقف کنند.

کرزای ضمن انتقاد از سیاستهای آمریکا و انگلیس در مدیریت و اداره جنگ به آنها گفت که باید دولت او سیاستها و تصمیمات این کشور را به اجرا بگذارد.

کرزای گفت که او می خواهد نیروهای آمریکایی دستگیری اعضای طالبان را توقف کنند و به عقیده او ترس از دستگیری و بدرفتاری با آنها سبب شده است تا این افراد برای کنار گذاشتن تسلیحات خود دلگرم نشوند.

وی همچنین از آمریکا ونیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در مبارزه با تروریسم در روستاهای افغانستان انتقاد کرد و گفت که تهدید واقعی از سوی پناهگاههای طالبان و القاعده در پاکستان است.

رئیس جمهوری افغانستان همچنین خواستار توقف تلفات غیر نظامیان در این کشور شد و گفت: گزارشهای وجود دارد که تلفات غیرنظامیان در حال کاهش است این مسئله من را خوشحال نمی کند، بلکه من خواستار از بین رفتن و توقف کامل این کشتار هستم و اگر کسی بگوید که این مسئله یعنی توقف، من این بحث را نمی پذیرم.

کد مطلب 672433

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