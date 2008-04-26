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۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۷:۲۳

"حق السکوت" در پایان راه تولید

"حق السکوت" در پایان راه تولید

فیلم تلویزیونی "حق السکوت" به کارگردانی سیداحمد پایداری برای شبکه اول سیما مراحل تدوین را سپری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم 90 دقیقه‌ای روناک یونسی، ایوب آقاخانی، الیکا عبدالرزاقی، مهدی بقائیان، زویا امامی، مهدی مقدم، نوژن رمضانی و ... مقابل دوربین مرتضی غفوری به ایفای نقش پرداختند. هم اکنون سهراب خسروی مشغول تدوین این پروژه است.

فیلم "حق السکوت" با نام قبلی "شب تلخ" محصول گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما و درباره دختری است که پس از تصادف سکوت اختیار می‌کند. دوست او می‌خواهد راز این سکوت را بداند. این پیگیری باعث درگیری‌های بسیار می‌شود و در نهایت به کشف رازی مهم می‌انجامد.

از عوامل پروژه "حق‌السکوت" می‌توان به علی فداکار طراح صحنه و لباس، حسین بشاش صدابردار، مریم دوستی طراح گریم، عباس شوقی مدیر جلوه‌های ویژه، بهرام صحیحی دستیار کارگردان، گارینه نظریان منشی صحنه، مجید کریمی مدیر تولید، مهرداد جلوخانی صداگذار و نوید سجادی حسینی عکاس اشاره کرد.

پایداری تاکنون فیلم‌های 90 دقیقه‌ای "بهار عشق"، "بازگشت به زندگی"، "نقش واقعی" و "شکوه تنهایی" را برای تلویزیون کارگردانی کرده است.

کد مطلب 672438

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