"حق السکوت" در پایان راه تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم 90 دقیقه‌ای روناک یونسی، ایوب آقاخانی، الیکا عبدالرزاقی، مهدی بقائیان، زویا امامی، مهدی مقدم، نوژن رمضانی و ... مقابل دوربین مرتضی غفوری به ایفای نقش پرداختند. هم اکنون سهراب خسروی مشغول تدوین این پروژه است.

فیلم "حق السکوت" با نام قبلی "شب تلخ" محصول گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما و درباره دختری است که پس از تصادف سکوت اختیار می‌کند. دوست او می‌خواهد راز این سکوت را بداند. این پیگیری باعث درگیری‌های بسیار می‌شود و در نهایت به کشف رازی مهم می‌انجامد.

از عوامل پروژه "حق‌السکوت" می‌توان به علی فداکار طراح صحنه و لباس، حسین بشاش صدابردار، مریم دوستی طراح گریم، عباس شوقی مدیر جلوه‌های ویژه، بهرام صحیحی دستیار کارگردان، گارینه نظریان منشی صحنه، مجید کریمی مدیر تولید، مهرداد جلوخانی صداگذار و نوید سجادی حسینی عکاس اشاره کرد.

پایداری تاکنون فیلم‌های 90 دقیقه‌ای "بهار عشق"، "بازگشت به زندگی"، "نقش واقعی" و "شکوه تنهایی" را برای تلویزیون کارگردانی کرده است.