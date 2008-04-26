31 میلیون مترمکعب آب شرب در خراسان جنوبی تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد طاهری بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: این میزان تولید آب در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 34 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه آب شرب مورد نیاز این استان به طور کامل از طریق چاه تأمین می شود، خاطر نشان کرد: با توجه به خشکسالی، در برخی شهرهای جدید التاسیس شامل آرین شهر، مود و حاجی آباد با مشکل کمبود آب مواجه هستیم که در این راستا به دنبال حفر چاه جدید می باشیم.

طاهری اظهار داشت: در راستای بهینه سازی و افـزایش آب شرب، پـروژه های تأمین آب در شهرهای بیرجند، اسفدن، زهان، نیمبلوک، حاجی آباد، شوسف، خوسف، سربیشه، سه قلعه، آیسک و سرایان انجام شده است و حفر و تجهیز چاه در سایر شهرهای استان نیز در دست اجرا است.

وی افزود: با اجرای این طرحها 200 لیتر بر ثانیه به تامین آب شرب استان اضافه خواهد شد.

وی تعداد مشترکان تحت پوشش شبکه آب شهرهای این استان را 92 هزار و 874 مشترک اعلام کرد.

مدیر عامل شرکت آب و فا ضلاب خراسان جنوبی افزود: اصلاح و نوسازی 73 کیلومتر از شبکه های آب استان، ایجاد و توسعه 51 کیلومتر شبکه، اجرای 45 کیلومتر خط انتقال آب در سطح استان و نیز ایجاد 3500 مترمکعب مخازن ذخیره آب شرب از جمله اقدامات این شرکت در سال گذشته می باشد.