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۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۷:۲۲

هشدار اتحادیه عرب درباره فاجعه انسانی بی سابقه درغزه / درخواست برای فشار بر اسرائیل

هشدار اتحادیه عرب درباره فاجعه انسانی بی سابقه درغزه / درخواست برای فشار بر اسرائیل

در پی توقف توزیع کمک های غذایی آژانس کمک و امداد رسانی به پناهندگان فلسطینی (آنروا) در میان هزاران آواره فلسطینی در نوار غزه، اتحادیه عرب با انتشار بیانیه ای درباره بروز فاجعه انسانی بی سابقه در این منطقه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رئیس دفتر دبیرکل اتحادیه عرب در بیانیه ای اعلام کرد: آنروا به خاطر خودداری مسئولان رژیم صهیونیستی از سوخت رسانی به غزه و تمام شدن ذخیره سوختی این آژانس مجبور شد تا کمک های خود به نزدیک به یک میلیون فلسطینی در این منطقه را متوقف کند و این اقدام  به منزله زنگ خطری درخصوص وخامت بیشتر اوضاع نوار غزه به شمار می رود که اساسا بحرانی است.

هشام یوسف افزود: این وضعیت همراه با تداوم حملات نظامیان اسرائیلی به فلسطینیان در نوار غزه درخصوص بروز فاجعه انسانی بی سابقه ای در این منطقه هشدار می دهد که مسئولیت آن بر عهده اسرائیل خواهد بود.

در بیانیه مذکور آمده است: تداوم محاصره اسرائیل و عملیات نظامی و همچنین توقف سوخت رسانی قابل قبول نیست و نباید در برابر ادامه یافتن آن سکوت کرد.

وی از مجامع بین المللی و در صدر آن سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواست تا برای اعمال فشار بر رژیم اسرائیل به منظور مسئولیت پذیری مطابق قوانین و موازین بین المللی، وارد عمل شوند.

رژیم صهیونیستی از نهم آوریل بر شدت محاصره خود علیه نوار غزه افزود به گونه ای که فقط مقداری سوخت مخصوص نیروگاه برق غزه را به فلسطینی ها تحویل داد و از سوخت رسانی بیشتر به این منطقه خودداری کرد.

این وضعیت تا آنجا پیش رفت که مشاور اطلاع رسانی آژانس آنروا دو روز پیش اعلام کرد: توزیع کمکهای غذایی برای هزاران فلسطینی در نوار غزه به خاطر مانع تراشی رژیم اسرائیل و تمام شدن ذخیره سوختی این آژانس به طور کلی متوقف شده است.

کد مطلب 672452

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