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۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۸:۱۲

مرکز پژوهش های مجلس :

قانون دفاتر اسناد رسمی بازنگری شود

قانون دفاتر اسناد رسمی بازنگری شود

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری کلی در قانون دفاتر اسناد رسمی کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پاسخ به درخواست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طی یک اظهار نظر کارشناسی پیرامون "طرح اصلاح موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354" اعلام کرد: بند "5" ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه و بند "ه" ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری امور ثبتی را جزء امور حاکمیتی قلمداد کرده است و به موجب بند "الف"  ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه، امور حاکمیتی دولت توسط دستگاههای دولتی و در صورت لزوم با جلب مشارکت مردم انجام می گیرد و دستگاههای اجرایی در ابعاد منابع انسانی، فناوری انجام کار، تجهیزات و تخصیص منابع توسعه و تقویت خواهند شد.

بنابراین با عنایت به موارد یاد شده اصلاح قوانین و مقررات مربوط به این عرصه باید به نحوی صورت گیرد که حقوق دولت، سردفتران، دفتریاران و مردم به طور همزمان رعایت شود بدین نحو که حق نظارت حاکمیت و قدرت عمومی بر روند کار دفترخانه وکانون سردفتران (حق دولت)، حق فراهم بودن بستر صحیح، سالم و حلال اقتصادی و مالی برای بقای دفترخانه (حقوق سردفتر و دفتریار) و حق مردم برای استفاده از خدمات رسانی سریع، دقیق و بدون دردسر (حقوق مردم) در این اصلاحات تضمین شود و به همین دلیل باید یک بازنگری کلی در قوانین و مقررات مربوط با رویکرد حل مشکلات دفاتر و سالم سازی مجازی مالی و اقتصادی دفاتر و تسریع در انجام کار ارباب رجوع و خدمات رسانی شایسته به مردم صورت گیرد.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اهمیت روزافزون و قابل توجه اسناد رسمی در جامعه و نقش آنها در پیشگیری از وقوع پاره ای جزائم و ممانعت از تضییع حقوق اشخاص و نیز با عنایت به قدمت قوانین موجود و تدوین لایحه قضا زدایی که متضمن واگذار کردن اجرای برخی از قوانین و مقررات از جمله امور حسبیه - که هم اکنون توسط نظام دادگستری انجام می گیرد- به دفاتر اسناد رسمی است و نیز پیش بینی افزایش اختیارات و صلاحیت های دفاتر مذکور، بازنگری در قوانین مربوطه ضروری و اجتناب ناپذیر شده است.

 

کد مطلب 672462

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