رویکرد طرح مسکن مهر در سال جاری نظارت و اجراست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، منوچهر خواجه دلوئی ظهر امروز در چهارمین نشست مشترک مسئولان وزارتخانه های تعاون و مسکن و شهرسازی در مشهد افزود: درنظر داریم 80 درصد از واحدهای مسکونی طرح مهر را که موفق به اخذ پروانه ساخت شده اند را تا مرحله پی سازی انجام دهیم.
وی ادامه داد: همچنین طبق برنامه 70 درصد را تا مرحله ساخت سقف و تعدادی را نیز تا پایان کار پیش ببریم.
وی خاطر نشان کرد: در سال جاری هشت محور برای ادامه طرح مسکن مهر مورد ارزیابی و برنامه ریزی قرار می گیرد تا روند شناسایی و واگذاری با سرعت بالاتری صورت گیرد.
معاون امور ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی بر لزوم بررسی موارد اولیه مورد نیاز از جمله مصالح ساختمانی و مجوز ها تاکید کرد.
وی با بیان اینکه مباحث فنی و کیفی سازی در طرح مسکن مهر از اهمیت بالایی برخوردار است گفت: برای این منظور هماهنگی بین دستگاههای مرتبط باید تقویت شود.
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