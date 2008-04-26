  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۷:۴۳

رویکرد طرح مسکن مهر در سال جاری نظارت و اجراست

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی گفت: امسال در بحث مسکن مهر بیشتر درگیر نظارت و اجرا خواهیم بود تا به کسانی که در گذشته بررسی و شناسایی شده اند، زمین واگذار می شود و قرارداد ساخت منعقد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، منوچهر خواجه دلوئی ظهر امروز در چهارمین نشست مشترک مسئولان وزارتخانه های تعاون و مسکن و شهرسازی در مشهد افزود: درنظر داریم 80 درصد از واحدهای مسکونی طرح مهر را که موفق به اخذ پروانه ساخت شده اند را تا مرحله پی سازی انجام دهیم.

وی ادامه داد: همچنین طبق برنامه 70 درصد را تا مرحله ساخت سقف و تعدادی را نیز تا پایان کار پیش ببریم.

وی خاطر نشان کرد: در سال جاری هشت محور برای ادامه طرح مسکن مهر مورد ارزیابی و برنامه ریزی قرار می گیرد تا روند شناسایی و واگذاری با سرعت بالاتری صورت گیرد.

معاون امور ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی بر لزوم بررسی موارد اولیه مورد نیاز از جمله مصالح ساختمانی و مجوز ها تاکید کرد.   

وی با بیان اینکه مباحث فنی و کیفی سازی در طرح مسکن مهر از اهمیت بالایی برخوردار است گفت: برای این منظور هماهنگی بین دستگاههای مرتبط باید تقویت شود.   

 

کد مطلب 672464

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها