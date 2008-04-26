رویکرد طرح مسکن مهر در سال جاری نظارت و اجراست

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی گفت: امسال در بحث مسکن مهر بیشتر درگیر نظارت و اجرا خواهیم بود تا به کسانی که در گذشته بررسی و شناسایی شده اند، زمین واگذار می شود و قرارداد ساخت منعقد می شود.