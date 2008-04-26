حماس پیشنهاد دهنده آتش بس نیست/ملت فلسطین قادر به شکستن محاصره خود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، خالد مشعل در کنفرانسی مطبوعاتی در شهر دوحه قطر افزود که جنبش حماس ارایه کننده طرح ایجاد آتش بس نبوده است بلکه کشور مصر این طرح را ارایه کرده است.

وی گفت: جنبش حماس از هیئت مصری درخواست برگه ای کرده است که درآن تعهدات مورد موافقت اشغالگران درخصوص ملزومات آتش بس با گروههای فلسطینی درج شده باشد.

رئیس دفتر سیاسی حماس افزود: حماس با توجه به محتوای این برگه، موضع خود را درخصوص پذیرش یا رد آتش بسی را که قاهره در تلاش برای ایجاد آن میان فلسطینی ها و رژیم اسرائیل است، اعلام خواهد کرد.

مشعل گفت: تعهداتی که حماس از رژیم اسرائیل انتظار دارد، گشودن گذرگاه رفح و موارد دیگر می باشد.

برپایه این گزارش، سخنگوی کابینه رژیم اسرائیل دیروز با رد پیشنهاد آتش بس گفت که این پیشنهاد به هیچ وجه جدی نیست، اما در تضاد با این واکنش رسمی یک منبع نزدیک به ایهود باراک وزیر جنگ این رژیم که خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری فرانسه گفت: اسرائیل "توافقی ضمنی" با حماس را همانطور که بارها در گذشته صورت گرفته است، بعید نمی داند.

خالد مشعل این موضوع را که حماس طرح برقراری آتش بس را ارایه کرده است، به شدت رد کرد و گفت: این جنبش مبادرت به طرح و پیشنهاد آتش بس نکرده است تا اینکه اسرائیل آن را بپذیرد یا نپذیرد.

برپایه این گزارش، جنبش حماس پس از مذاکرات پنجشنبه گذشته خود با عمر سلیمان رئیس سازمان اطلاعات مصر بررسی مسئله آتش بس را پذیرفت.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس گفت: هیئت مصری تلاش های فشرده ای در این چارچوب انجام داد و تحرک مصر با آگاهی دولت آمریکا و موافقت ضمنی یا آشکار آن جریان دارد.

برپایه این گزارش، مشعل بروز تحولی جدی در روند صلح میان سوریه و رژیم اسرائیل را بعید دانست و گفت: معتقد نیستم که اسرائیل برای عقب نشینی از همه جولان جدی باشد زیرا نظر سنجی های اعلام شده نشان می دهد که اکثریت صهیونیستها با عقب نشینی کامل از جولان مخالفت هستند.

رئیس دفتر سیاسی حماس همچنین ایجاد پیشرفت و گشایشی درباره پرونده مبادله اسیران با رژیم اسرائیل درسال جاری را بعید دانست و گفت: درحال حاضر تحول جدیدی درقبال قرارداد مبادله اسیران به خاطر عدم پاسخ رژیم اسرائیل به درخواست برای آزادی 350 اسیر فلسطینی وجود ندارد.

وی افزود: گمان نمی کنم که این مسئله درسال جاری نیز روی دهد زیرا طرف های متعددی نمی خواهند که این قرارداد بسته و نمایندگان فلسطینی آزاد شوند.

مشعل همچنین گزارش های دیروز رژیم صهیونیستی درخصوص ترور رئیس دفتر خود در دمشق را تکذیب کرد و درباره هشدار حماس درخصوص انفجار در نوار غزه گفت: این انفجار پیامی است که حماس نه تنها درسخن بلکه در عمل نیز آن را رسانده است و این، ملت فلسطین است که درباره زمان این انفجار تصمیم گیری خواهد کرد و واقعا قادر به شکستن محاصره تحمیلی علیه خود می باشد.