رحمان نیا: هوای سرد و یخبندان مهمان زنجانی ها می شود

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت:آسمان استان ابری بوده و بارش برف مناطق مختلف را فرا گرفته است.

وی ابراز کرد: باتوجه به بارش برف هشدار هواشناسی رنگ زرد برای استان صادر شده است و در زمان حاضر گردنه‌های استان با وزش باد شدید و کولاک برف همراه است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: تا حد امکان از سفرهای غیرضروری در مسیرهای کوهستانی استان پرهیز کنندو در مصرف حامل های انرژی صرفه جویی کنند.

رحمان نیا، به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان کاهش یافته و هوای سرد و یخبندان مهمان زنجانی ها خواهد بود.

وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان منفی هشت درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا به نسبت خوب است.