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۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۲۰:۰۰

جاسوسی آلمان از وزیر اقتصاد دولت افغانستان

بر اساس گزارشی که یکی از روزنامه های آلمانی آن را منتشر کرده دولت این کشور از وزیر اقتصاد دولت افغانستان جاسوسی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه میتل دویچه سایتونگ در گزارشی در این باره می نویسد که سازمان اطلاعات آلمان از نامه نگاری های "محمد امین فرهنگ" وزیر اقتصاد افغانستان با گزارشگر هفته نامه اشپیگل جاسوسی کرده است.

همچنین دولت کابل نیز بر این باور است که سازمان اطلاعات آلمان، گفتگوهای تلفنی فرهنگ را نیز استراق سمع کرده و ممکن است از همکاران وی نیز جاسوسی کرده باشد.

روزنامه اشپیگل در ارتباط با این موضوع می نویسد: فرهنگ، فردی که گذرنامه آلمانی دارد و چند سالی در این کشور زندگی کرده به همراه یکی از روزنامه نگاران این روزنامه هدف نهایی عملیات جاسوسی بوده است.

کد مطلب 672507

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