حمایت ایران از ایده صادرات گاز به چین از طریق خط لوله صلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه " پست " پاکستان، ماشا الله شاکری سفیر ایران در پاکستان در یک کنفرانس خبری در کنسولگری ایران به خبرنگاران اعلام کرد، ایران قصد دارد از طریق خط لوله صلح و از مسیر پاکستان به چین گاز صادر کند.

وی با اشاره به اینکه ایران از این ایده حمایت می کند، افزود: بعد از بررسی های فنی در مورد امکان انتقال گاز از طریق خط لوله صلح به چین، تصمیم نهایی را خواهیم گرفت.

همچنین شاکری اظهار داشت: خط لوله صلح از ابتدا بر اساس تفاهم نامه سه کشور ایران، هند و پاکستان طرح ریزی شده است و امکان پیوستن کشور چهارم- (چین) - به این خط لوله مستلزم بررسی های فنی است ولی اضافه شدن چین به خط لوله صلح قابلیت و ثبات این پروژه را افزایش می دهد.

این در شرایطی است که پاکستان به چین پیشنهاد داده بود تا به منظور تامین انرژی مورد نیاز خود از طریق خط لوله صلح و از مسیر پاکستان گاز وارد کند و چین نیز از این پیشنهاد پاکستان استقبال کرده است.

همچنین در مذاکرات روز جمعه هند و پاکستان بر سر خط لوله صلح دو طرف برای احداث خط لوله پاکستان به هند تا سال 2012، به توافق رسیدند. ایران قصد دارد از سال 2013 صادرات گاز خود به پاکستان را آغاز کند.