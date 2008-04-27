مازندران نیاز به توسعه متوازن در صنایع "های تک" دارد

ابوطالب شفقت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تقویت مراکز رشد فناوری استان و توسعه آن در مدخل شهرکهای صنعتی می توان استعدادهای خلاق جوانان را پویا کرد.

وی خاطرنشان کرد: خوشه های صنعتی نیز می توانند سبب توسعه صنایع کوچک و باروری صنایع تبدیلی در شهرکهای صنعتی شوند.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ساماندهی فعالیتهای اقتصادی در قالب روستا عنوان کرد: روستای آباد و سالم با تکیه بر بنگاه اقتصادی سامان یافته سبب اشتغال پایدار و توسعه متوازن می شود.

شفقت با بیان اینکه بنگاه های اقتصادی باید بر مبنای اتحادیه های اقتصادی ایفای نقش کنند یادآور شد: با ایجاد اتحادیه های اقتصادی در روستاها، دغدغه های ضرر و زیان تولید کننده و مصرف کننده به خوبی رعایت می شود.

رئیس کارگروه صنعت و معدن مازندران با تاکید بر استفاده کاربردی از طرح های اجرایی در خوشه های صنعتی بیان داشت: با تشکیل بنگاه های اقتصادی در داخل خوشه های صنعتی می توان سوآوری و اشتغالزایی را همزمان در این مراکز توسعه داد.

وی در ادامه خواستار تدوین شناسنامه استاندارد واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی شد و افزود: بانک اطلاعاتی جامع واحدهای صنعتی باید به زودی تدوین شود.

شفقت در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر ایجاد مجتمع های کارگاهی در مدخل ورودی شهرهای استان و مکان یابی این مجتمع ها از طریق شهرکهای صنعتی خاطرنشان کرد: صنایع سنگین نیز با استفاده از فناوری های نوین و های تک می توانند در استان رشد و توسعه داشته باشند.

استاندار مازندران با اشاره به توانمندی های نیروی انسانی خلاق و کارا تاسیس و تقویت مراکز رشد فناوری در استان را گامی موثر برای استفاده از قابلیت های اساسی مخترعین بزرگ و کوچک استان دانست.

صنایع " های تک" یا تکنولوژی های بالا و نو امروزه مورد استفاده ویژه اساتید دانشگاه و صاحبنظران مسائل صنعتی به دلیل زودبازده بودن و ارزش بالای آن قرار گرفته است.