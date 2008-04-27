خشکسالی 151 میلیارد تومان به مزارع کرمانشاه خسارت وارد کرد

الله بخش رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، سطح اراضی زراعی و باغی شهرستان کرمانشاه را حدود 310هزار هکتار اعلام و اظهار داشت: حدود 80 هزار هکتار از این اراضی به صورت آبی کشت می شود و بقیه آن دیم است.

وی با اشاره به کمبود بارندگی در سال زراعی جاری و نامناسب بودن پراکنش آن همچنین سرمای بی سابقه هوا در زمستان امسال، افزود: مجموع این عوامل باعث وارد آمدن خسارات زیادی به کشاورزی شهرستان شده است.

رضایی میزان خسارات وارده به زراعت شهرستان کرمانشاه را بسیارزیاد اعلام و بیان داشت: 1258هزار هکتار از اراضی دیم شهرستان زیر کشت گندم و 56 هزار هکتار زیر کشت جو است که بر اساس برآوردهای صورت گرفته، 80 درصد از این محصولات خسارت دیده اند.

وی افزود: همچنین در این شهرستان حدود 36هزار هکتار گندم آبی و چهار هزار و 340هکتار جو آبی کشت می شود که به 40درصد آنها خسارت وارد آمده است.

رضایی میزان خسارت وارده به سطح 1900هکتاری کلزا و 47هزار هکتاری نخود دیم شهرستان را نیز حدود 60 درصد اعلام کرد.

وی عنوان کرد: در مجموع پیش بینی می شود به زراعت های پاییزه شهرستان کرمانشاه تاکنون رقمی معادل 94 میلیارد تومان خسارت وارد شده است.

رضایی با اشاره به سطح هشت هزارهکتاری باغات مثمر و غیر مثمر شهرستان، برآورد خسارت به این بخش را نیز حدود 40 میلیارد تومان ذکر کرد.

وی گفت: همچنین بر اساس برآوردهای صورت گرفته، بخش دام شهرستان نیز تاکنون 16 میلیارد تومان خسارت دیده و اگر این شرایط ادامه داشته باشد، خسارتها افزایش می یابد.

رضایی تصریح کرد: در مجموع میزان خسارت وارد شده به کشاورزی شهرستان شامل زیربخش های زراعت، باغبانی، امور دام و آب و خاک حدود 151 میلیارد تومان برآورد شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه در خصوص اقدامات انجام شده به منظور جبران خسارات وارده به کشاورزان شهرستان، یادآور شد: طی جلساتی که با اعضا صندوق بیمه محصولات کشاورزی برگزار شد، مقرر شده به زودی با فعال شدن ستاد بیمه شهرستان و استان به کشاورزانی که نسبت به بیمه اراضی خود اقدام کرده اند غرامت پرداخت شود، اما تاکنون در خصوص بقیه اراضی دستوری از سوی ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری داده نشده است.

رضایی افزود: از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز اعتباری بالغ بر 18 میلیارد تومان اختصاص یافته که قصد داریم این مبلغ را در جهت احداث استخر باغات هزینه کنیم.

وی به کشاورزان توصیه کرد با توجه به توصیه های فنی کارشناسان و استفاده بهینه از آب موجود از افزایش خسارات جلوگیری کنند.