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۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۲۸

40 درصد گندم تولید شده در ایلام به مصرف داخلی استان می رسد

40 درصد گندم تولید شده در ایلام به مصرف داخلی استان می رسد

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: 40 درصد گندم تولید شده در استان ایلام در داخل استان مصرف می شود.

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در استان ایلام سالانه به طور متوسط 250 هزار تن گندم تولید می شود.

وی ادامه داد: از این میزان حدود 40 درصد در داخل خود استان ایلام مصرف می شود و بقیه آن به استانهای همجوار صادر می شود که این استان در چهار سال گذشته در امر خودکفایی گندم در ردیف استانهای خودکفا قرار گرفته است.

شهبازی خاطرنشان کرد: امسال مزارع و کشتزارهای استان ایلام اعم از آبی و دیمی دچار خسارت ناشی از خشکسالی شده اند.

این مسئول یادآور شد: در سال جاری 137 هزار هکتار از مزارع و کشتزارهای استان ایلام به کشت غلات گندم و جو اختصاص یافته است.

کد مطلب 672558

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