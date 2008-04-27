شانس پیروزی حتمی در المپیک را از دست دادیم

محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به قرعه کشی مرحله مقدماتی رقابت های المپیک 2008 پکن اظهارداشت: همگروه شدن با کشور میزبان به نفع ما بود. اگر چینی ها در گروه ایران قرار داشتند امید زیادی برای شکست آنها داشتیم زیرا با شیوه کارشان آشنایی کامل داریم.

وی به همگروهی ایران با تیم های لیتوانی، آرژانتین، روسیه و استرالیا اشاره کرد و افزود: اگرچه نام این تیم ها در بسکتبال دنیا بزرگ و مطرح است و هر یک به نوعی ادعای قهرمانی و بهترین بودن را دارند اما به واقع بسکتبال ایران از چگونگی کار آنها شناخت زیادی ندارد و این موضوع بیش از هر مسئله دیگری می تواند برای ما مشکل ساز شود.

رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: ملی پوشان نباید خود را در برابر این تیم ها از پیش بازنده بدانند. همان طور که گفتم هیچ شناختی از نحوه کار حریفان خود در مرحله مقدماتی مسابقات المپیک 2008 چین نداریم. چه بسا اینکه در صورت برخورداری از آمادگی کامل بتوانیم به نتیجه ای غیرقابل پیش بینی مقابل آنها دست پیدا کنیم.

مشحون با بیان اینکه بسکتبالیست های ایرانی فاقد تجربه المپیک هستند، خاطرنشان کرد: بازیکنان ما باید سعی کنند بهترین بازی ممکن را در میادین پکن به نمایش بگذارند و در این راستا نباید به نام حریفان توجه داشته باشند.

رئیس فدراسیون بسکتبال گفت: باید از حالا برای کسب شناخت و آگاهی از شرایط چهار تیم همگروه تیم ملی کشورمان اقدام کنیم. اطلاع از وضعیت آنها می تواند برای بازیکنان مفید فایده باشد هر چند که آنها فعلا باید فقط به تمرین و آماده شدن بیشتر فکر کنند.