در عمل نشان مي دهيم كه چه ضربه هايي را به رژيم صهيونيستي وارد خواهيم آورد

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، وي روز يكشنبه درحاشيه مراسم يادبود شيخ احمد ياسين در مسجد ارك تهران در گفتگو با خبرنگاران افزود: رژيم صهيونيستي فكر مي كند كه وقتي رهبران انتفاضه و مقاومت در فلسطين را ترور كند مي تواند انتفاضه را مهار كرده و شعله هاي آن را خاموش كند.

وي تاكيد كرد: تجربيات تاريخي در فلسطين و مبارزات نشان مي دهد كه هر خوني در صحنه مبارزات فلسطين ريخته مي شود انتفاضه شعله ورتر و با صلابت تر مي شود.

نماينده جنبش نماينده جنبش جهاد اسلامي فلسطين در تهران اظهار داشت: رژيم صهيونيستي قصد دارد اراده مردم فلسطين را بشكند اما اين تصور تنها يك توهم است و به نتيجه نخواهد رسيد زيرا هم وحدت داخل فلسطين افزايش پيدا كرده و هم مقاومت و عمليات عليه رژيم صهيونيستي قوي تر از گذشته شده و خواهد شد.

ابوجهاد با تاكيد بر اينكه رژيم صهيونيستي قصد مرعوب كردن مبارزان را دارد، گفت: اين تهديدات هيچ اثري نخواهد داشت و راه تروري را كه رژيم صهيونيستي در پيش گرفته است به نابودي اين رژيم منجر خواهد شد. پيش از اين نيز رهبران بسياري از مقاومت فلسطين به شهادت رسيدند اما مبارزه متوقف نشد.

وي خاطرنشان كرد: ملت فلسطين از اين تهديدها نمي هراسد زيرا اين ملت شهادت را انتخاب كرده و همه اميدوارند به فيض شهادت نايل شوند از سويي خون شهدا در بدن مردم جريان پيدا كرده و عامل اصلي تداوم انتفاضه و مقاومت ملت فلسطين خواهد بود.



