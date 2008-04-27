پیروزی نمایندگان ایران در روز دوم / میراسماعیلی در اندیشه انتقام

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های جودو قهرمانی آسیا که در جزیره "جیجو" کره جنوبی جریان دارد، هر چهار جودوکار ایران به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرده و برای رسیدن به دیدار نهایی تلاش خواهند کرد.

در رقابت های وزن 60- کیلوگرم مسعود حاجی آخوندزاده حریفانی ازافغانستان، چین تایپه و مغولستان را شکست داد. وی برای رسیدن به دیدار نهایی این وزن باید با حریفی از کره شمالی دیدار کند. حاجی آخوندزاده مدال طلای دوره گذشته مسابقات جودو قهرمانی آسیا را در اختیار دارد.

آرش میراسماعیلی جودوکار وزن 66 - کیلوگرم کشورمان نیز امروز به ترتیب حریفانی از تایلند و چین تایپه را ضربه فنی کرد. وی در مرحله نیمه نهایی در یک دیدار انتقامی باید با "یوجی اوشیبا" قهرمان ژاپنی المپیک که در رقابت های جهانی 2005 مصر مقابل او شکست خورده بود، مبارزه کند.

علی معلومات دیگر جودوکار کشورمان در وزن 73- کیلوگرم امروز پس از استراحت در دور اول برابر حریفی از هند با امتیاز ضربه فنی به پیروزی رسید. وی دور سوم مبارزات خود برابر حریفی از کره‌ شمالی به برتری دست یافت. معلومات برای رسیدن به دیدار نهایی باید با حریف ازبک مبارزه کند.

در وزن آزاد نیز سید محمود میران پس از آنکه دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر گذاشت، در دور دوم حریف قزاقستانی را با امتیاز یوکو شکست داد. وی برای رسیدن به دیدار نهایی باید با جودوکار تازه کار ژاپنی دیدار کند.

در مسابقات بخش بانوان نیز "شهره نازاری" در 48- کیلوگرم با تحمل شکست مقابل حریفی از فیلیپین به گروه بازنده‌ها رفت تا برای دستیابی به مدال برنز چشم انتظار نتایج جودوکار فیلیپینی باشد.

این مسابقات هم اکنون در حال پیگیری است.