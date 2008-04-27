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۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۰۱

"محبوبه" به مرحله تدوین رسید

"محبوبه" به مرحله تدوین رسید

فیلم تلویزیونی "محبوبه" به نویسندگی و کارگردانی وحید نیکخواه آزاده با پشت سر گذاشتن مرحله فیلمبرداری روی میز تدوین قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، "محبوبه" به سفارش مرکز سیمافیلم تولید می‌شود و خود نیکخواه آزاد تدوین آن را بر عهده دارد. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: قدرت که از پدر محبوبه طلبکار است، می‌خواهد او را به جای طلب از پدرش بگیرد، اما محبوبه فرار می‌کند و ...

نمایی از فیلم تلویزیونی "محبوبه"

نقش محبوبه را نگار نیکخواه آزاد بازی کرده و شبنم مقدمی، انوشیروان فاطمی، نادر سلیمانی، رضا توکلی، بهراد خرازی، اسماعیل پوررضا و محمدرضا حقگو دیگر بازیگران این فیلم 90 دقیقه‌ای هستند.

سایر عوامل "محبوبه" عبارتند از مدیر تصویربرداری: مرتضی غفوری، صدابردار: وحید دوزنده، طراح گریم: مهرداد کریمی، طراح صحنه: ناهید یمینی شریف، مدیر تولید: مسعود هادی، دستیار کارگردان: سعید بیات، منشی صحنه: شیرین جابری و عکاس: آرش صادقی.

کد مطلب 672582

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