مطالبات فرهنگیان و کش و قوس پرداخت در وزارت آموزش و پرورش

علی یزدیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران هنوز چک مطالبات فرهنگیان را از سوی وزارتخانه دریافت نکرده است.

از سوی دیگر مدیرروابط عمومی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در پاسخ به سوال مهر درخصوص پرداخت مطالبات فرهنگیان اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش چک مطالبات فرهنگیان را به سازمان آموزش و پرورش تحویل نداده و این سازمان هنوز نتوانسته مطالبات فرهنگیان خود را اعم از حق عائله مندی بازنشستگان، سرانه دانش آموزی، یارانه مسکن فرهنگیان، هزینه سفر بازنشسته ها، اضافه کاری عوامل اجرایی، هزینه ایاب و ذهاب و معلمان حق التدریس قراردادی نهضت سواد آموزی پرداخت کند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش شهر تهران، لیست های درخواستی وزارتخانه را طی هفته های گذشته کامل و به معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت تحویل داده است، افزود: امیدواریم مشکلی در ادامه راه پیش نیاید و ما بتوانیم با وصول چک از وزارت آموزش و پرورش مطالبات همکاران خود را تا پایان هفته جدید پرداخت کنیم.