پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه علم در دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین کرمی با اعلام این مطلب افزود: ضرورت تاسیس و گسترش مراکز رشته های آموزش عالی در فلسفه علم به نگاه اساسی سیاستگزاران عرصه های علمی در ایران بر می گردد.

وی در مورد هدف تاسیس رشته فلسفه علم در دانشگاه اظهار داشت: عمیق تر کردن دیدگاههای فارغ التحصیلان رشته های علمی و تبیین مشکلات فلسفی - منطقی علوم تجربی بر آنها و فراهم کردن زمینه لازم برای تاسیس دوره دکترای فلسفه علم با تاکید بر حل مشکلات فلسفی منطقی علوم تجربی از جمله اهداف تاسیس رشته فلسفه علم است.

عضو هیئت علمی گروه معارف و رئیس گروه مشترک فلسفه علم دانشگاه امیرکبیر ادامه داد: دانشجویان در این دوره با مباحثی از جمله منطق عمومی، منطق قدیم، فلسفه علم، فلسفه غرب، فلسفه اسلامی، فیزیک و فلسفه، منطق تئوری و تحقیق، سیر منطق، فلسفه ریاضی، تاریخ فلسفه غرب، متافیزیک فلسفی، جامعه شناسی علم، فیزیک و فلسفه، تئوری شناخت، جامعه شناسی معرفتی، تاریخ علم آشنا می شوند.

کرمی افزود: از جمله ویژگی های مهم این نگاه، بهره برداری حداکثری از ظرفیت های علوم تجربی و پرهیز از کاستی ها و تنگناهای معرفتی این علوم است که در محافل آکادمیک غربی نیز از مدتها پیش مطرح شده و دارای رویکردی است که محافل علمی نسبت به لزوم تعیین و در ارتباط آن با سایر اجزای جغرافیای معرفت احساس کرده اند.

وی ادامه داد: غربی ها با تاسیس و تقویت رشته فلسفه علم در حوزه های علوم مهندسی و تجربی تلاش دارند معرفت طالبان علوم تجربی را غنی تر کرده و آنها را از نگاه تک بعدی به عالم و غفلت از ابعاد متافیزیک علوم رها سازند که طبیعی است این مهم برای جامعه مسلمانان از اهمیت بیشتری برخوردار است.

دکتر حسین کرمی، دکتر رضا حاج ابراهیم، دکتر ابوالفضل کیاشمشکی، دکتر حسن خداوردیان، دکتر محمد رضا غفوریان، اعضای اصلی گروه و دکتر سید علی سید صالحی، دکتر فرهاد رحمتی، دکتر فرزاد دیده ور، دکتر اسکندر اسفندیاری، دکتر محمد باقر منهاج و دکتر محمد مهر آفرین اعضای همکار گروه فلسفه علم را تشکیل می دهند.