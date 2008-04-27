مجمع سالیانه فدراسیون بسکتبال به تاخیر افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل مشغله کاری کیومرث هاشمی معاون سازمان تربیت بدنی و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی که قرار است ریاست مجمع سالیانه فدراسیون بسکتبال را بر عهده داشته باشد، برگزاری این نشست در موعد مقرر اولیه آن (10 اردیبهشت ماه) لغو و به 29 اردیبهشت ماه موکول شد.

طی برگزاری مجمع سالیانه فدراسیون بسکتبال، اعضای مجمع در خصوص تقویم سال جاری، مسابقات باشگاهی در رده های مختلف باشگاهی و ملی و مسائل مالی تصمیم گیری می کنند.

بررسی عملکرد فدراسیون بسکتبال در سال گذشته یکی دیگر از محورهای مورد بحث در این نشست است.

مجمع سالیانه فدراسیون بسکتبال در سالن کنفرانس این فدراسیون در مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.