هفته سخت در انتظار مستاجر ساختمان شماره 10 "داونینگ استریت"

به گزارش خبرگزاری مهر، اعتصاب معلمان انگلیسی از رور پنجشنبه پنجم اردیبهشت آغاز شده که در نتیجه آن، دست کم هشت هزار مدرسه انگلیس تعطیل شده اند. از آن گذشته اعتصاب کارکنان پالایشگاه "گرنگ ماوس" در غرب ادینبورگ نیز آغاز شده و در چند روز آینده مشکل بنزین نیز به مشکلات فعلی انگلیس اضافه خواهد شد.

علاوه بر تولید بنزین، این پالایشگاه همکاری نزدیکی با شرکت بریتیش پترولیوم که یک سوم از انرژی مورد نیاز شهروندان انگلیسی را تامین می کند، دارد و اعتصاب کارکنان آن می تواند مشکلاتی را نیز برای شرکت بریتیش پترولیوم ایجاد کند.

این اعتصابها که دلیل اصلی آن اعتراض به شرایط اقتصادی انگلیس و اصلاحات اقتصادی دولت گوردون براون است در حالی آغاز شده اند که براون در مقام نخست وزیر انگلیس، اولین تجربه انتخاباتی خود را پیش رو دارد.

این انتخابات که انتخابات محلی و شوراهای شهر بوده و در آن شهرداران شهرهای مهم انگلیس نیز مشخص می شوند روز پنجشنبه 12 اردیبهشت برگزار می شود و نتیجه آن از اهمیت ویژه ای برای حزب حاکم به رهبری براون برخوردار است.

این انتخابات در حالی برگزار می شوند که براون در ماههای اخیر وضعیت چندان مناسبی را در داخل انگلیس نداشته و محبوبیت او و حزبش به کمترین میزان ممکن رسیده است.

علاوه بر این موارد، براون در هفته های گذشته با انتقادهای تند نمایندگان مجلس عوام انگلیس نیز روبرو بوده که دلیل آن یکی مطرح شدن قانون افزایش مدت زمان بازداشت مظنونین به فعالیتهای تروریستی بدون داشتن مدرک کافی و دیگری طرح لغو معافیتهای مالیاتی از شهروندان کم درآمد از سوی براون بود که سبب شد تا برخی از اعضای حزب حاکم نیز از این تصمیات براون انتقاد کنند.

براون در حالی با این چالشها روبرو است که فقط 10 ماه از زمان آغاز دوره نخست وزیری او می گذرد. براون که به واسطه عملکرد موفقش در پست وزیر دارایی انگلیس، جایگزین تونی بلر شد ،اما نتوانست عملکرد موفقی را در این پست داشته باشد.

براون در حالی انتخابات شوراهای شهر را پیش رو دارد که سخنانی مبنی بر احتمال برکناری او از رهبری حزب کارگر به گوش می رسد و اگر حزب کارگر در انتخابات آخر هفته شکست بخورد؛ احتمال به حقیقت پیوستن این امر بسیار جدی خواهد بود.