گروه سختی داریم / انتظار زیادی نداشته باشید

حامد حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در واقع تیم ملی بسکتبال با سه تیم اول جهان همگروه شده است و مقابله با این تیم ها و بازیکنان حرفه ای آنها کار هر تیمی نیست.

وی افزود: البته از جایگاه لیتوانی در بسکتبال جهان اطلاع زیادی ندارم اما به هر حال این تیم هم المپیکی است و قطعا به خاطر داشتن توانایی های بالا مجوز شرکت در این رویداد مهم جهانی را به دست آورده است.

بازیکن تاثیرگذار تیم صباباتری تاکید کرد: در مجموع بازی در المپیک آسان نیست به خصوص برای تیمی مانند ایران که طی 60 سال گذشته در این پیکارها حضور نداشته است. با این وجود ما برای ارائه بهترین بازی ممکن عازم پکن می شویم اما با توجه به گروه بندی اعلام شده نباید نسبت به تیم ملی انتظارات بالا و غیر منطقی ایجاد شود.

حدادی که در حال حاضر در اردوی آماده سازی تیم صباباتری برای حضور در نوزدهمین دوره مسابقات باشگاه های آسیا به سر می برد، به پیگیری تمرینات دیگر ملی پوشان اشاره کرد و گفت: با توجه به اعلام گروه بندی مرحله مقدماتی مسابقات المپیک 2008 پکن، کار مربیان و بازیکنان تیم ملی به نوعی سخت تر شده است. ما در حال حاضر از حریفان المپیکی خود و وضعیت آنها آگاه هستیم و باید با توجه به این شناخت تمرینات خود را ادامه دهیم زیرا در صورت عملکرد ضعیف هیچ توجیهی پذیرفته نمی شود.

وی تاکید کرد: البته از یک دیدگاه دیگر گروه بندی اعلام شده می تواند موجب تقویت انگیزه بازیکنان شود. ما باید با گلچینی از بهترین های بسکتبال دنیا رقابت کنیم که چشم بسیاری از جهانیان به دنبال دیدن بازی آنهاست. این بهترین فرصت برای من وهم تیمی هایم است تا توانایی خود را در این میدان نشان داده و راه خود را برای ارتقا و حضور در تیم های برتر دنیا هموار کنیم.