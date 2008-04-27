انتقاد از پرداخت حقوق به دانشجویان دکتری / تاکید بر بورس شدن دانشجویان

دکتر حسن مسلمی نائینی - عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و قائم مقام معاون دانشجویی وزیر علوم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تدوین آیین نامه ای برای پرداخت حقوق 500 هزار تومانی به دانشجویان دکتری افزود: دانشجویان مرتب سوال می کنند که 500 هزار تومان را از چه زمانی دریافت می کنند اما شخصا نظرم این است که اگر بخواهند ماهیانه 500 هزار تومان به هر دانشجوی دکتری بدهند، بهتر است که همه دانشجویان دکتری را بورس کنند چرا که این روش هزینه کمتری هم به دولت تحمیل می کند.

وی در خصوص دانشجویان بورسیه گفت: دوره های دکتری را باید کوتاه کرده و کیفیت آن را افزایش داد. منظور از اینکه دوره دکتری کوتاه شود این است که ماندگاری دانشجویان کمتر شود.

مسلمی نائینی ادامه داد: گفته می شود دانشجویان دکتری علی رغم اینکه بورس هستند و مقرری می گیرند اما باز هم آنها به طور کامل در دانشگاهها حضور ندارند. بنابراین دانشجویان باید برای خود یک وظیفه بدانند که سریعتر و با کیفیت، تحصیل خود را در طول چهار سال به پایان برسانند و به فعالیت اصلی شان که بیشتر حضور در جایگاه اعضای هیئت علمی دانشگاهی است که آنها را بورس کرده، بپردازند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید کرد: اگر واقعا وزارت قصد دارد به دانشجویان دکتری حقوق بدهد بهتر است که آنها را بورس کنند. دانشجوی دکتری که کمک استاد است برای یک درس سه واحدی در طول یک ترم که بالغ بر چهار ماه است توانسته 350 هزار تومان بگیرد، چطور می تواند به نحوی فعالیت کند که در یک ترم 2 میلیون و 500 هزار تومان دریافت کند. این واقعا خودش جای سوال است که این دانشجوی دکتری باید چه تعداد درس و چند ساعت درس بدهد تا ماهیانه 500 هزار تومان بگیرد. حسابش آسان است؛ این دانشجوی دکتری باید 8 درس را در یک ترم پوشش دهد.

مسلمی نائینی افزود: اگر امکان بورسیه همه دانشجویان دکنری با یک نظارت سنجیده وجود داشته باشد اتفاق خوبی خواهد افتاد. حتی اگر آنها جذب دانشگاههای دولتی نشدند می توان اجازه داد که وارد دانشگاههای غیر انتفاعی شوند و یا صنایع و دستگاههای اجرایی آنها را جذب کند.

این مقام مسئول در وزارت علوم خاطرنشان کرد: دانشگاههای غیر انتفاعی و آزاد اسلامی امروز با سرعت زیادی در حال رشد هستند و دانشجویان دکتری بورسیه در آنها امکان فعالیت دارند اما بورس شدن باید با نظارت همراه باشد که وقتی فردی بورس شد تحصیلاتش با کیفیت مورد نظر انجام شود و ماندگاری اش نیز کم باشد.