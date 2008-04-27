نشست هیئت رئیسه کنفدراسیون وزنه برداری آسیا برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از ژاپن، در این نشست که عصر روز گذشته در محل هتل " آنا " شهر کانازاوای ژاپن برگزار شد، گزارشی از عملکرد یکساله کنفدراسیون وزنه برداری آسیا ارائه و در مورد مسائلی چون دوپینگ در وزنه برداری و سهمیه های باقی مانده بازیهای 2008 المپیک پکن صحبت شد. در این نشست علی مرادی دبیر کل کنفدراسیون وزنه برداری آسیا نیز حضور داشت.

در این جلسه همچنین تاماش آیان رئیس فدراسیون وزنه برداری در مورد برگزاری مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا در ژاپن سخنرانی و ابراز امیدواری کرد ژاپنی ها بتوانند میزبانان خوبی برای این دوره از مسابقات باشند.

سی و نهمین دوره رقابت های وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا که میدان گزینشی المپیک نیز محسوب می شود از صبح روز یکشنبه( امروز) به مدت 6 روز در شهر کانازاوای ژاپن برگزار خواهد شد.