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۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۱:۴۰

تعیین تاریخ تکامل آبزیان آبهای شیرین آفریقا با DNA

تعیین تاریخ تکامل آبزیان آبهای شیرین آفریقا با DNA

گروهی از دانشمندان سوئیسی با بررسی DNA آبزیان ساکن یک دریاچه در آفریقا موفق شدند تاریخ تکامل این ماهیها را بازسازی کنند و قدمت آنها در حدود 25 تا 50 میلیون سال قبل نشان دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دریاچه "تانگانیکا" گونه های بسیاری از حیوانات زندگی می کنند که با آبزیان ویژگیهای مشترکی دارند. تیم تحقیقاتی "تونی ویلسون" از دانشگاه زوریخ که نتایج تحقیقات خود را در ژورنال علمی PLoS One منتشر کرده اند با بررسی DNA شاه ماهیهای آبهای شیرین که در این دریاچه آفریقایی زندگی می کنند موفق شدند تاریخ تکامل این آبزیان را بازسازی کنند.

این دانشمندان نشان دادند که این ماهیها در حدود 25 تا 50 میلیون سال قبل و به عنوان اولین آبزیان آبهای شیرین آفریقا در غرب این قاره پدید آمده اند.

"تانگانیکا" دومین دریاچه از نظر وسعت و عمیق ترین دریاچه آفریقا است. همچنیین در میان دریاچه های بزرگ دره های رسوبی این قاره قدیمی ترین آنها است.

از مدتها قبل این محققان به منظور آشنایی بهتر با مناطق مختلف این دریاچه به بررسی ماهیها، میگوها و خرچنگهای ساکن آن می پرداختند.

اکنون تجزیه DNA این شاه ماهیها نشان می دهد که این گونه ها با قدمتی در حدود 50 میلیون سال می تواند به عنوان بهترین نمونه در بازسازی تاریخ تکامل تمام گونه های آبزی ساکن این دریاچه به کار رود.

کد مطلب 672661

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