به گزارش خبرگزاري "مهر" ، يكي از مقامات سازمان حقوق بشر درعراق كه نخواست به نامش اشاره شود در گفتگويي با خبرنگار بين الملل "مهر" گفت : پس از ماهها گفتگو با نيروهاي ائتلاف توانستيم موافقت آنان را براي ديدار زندانيان دربند عراق با خانواده هايشان و تسهيل برقراري ارتباط با اين زندانيان را كسب كنيم.
همچنين وي دراين گفتگو خاطرنشان كرد : هياتي از وكلا براي دفاع از بازداشت شدگان و گفتگو پيرامون دلايل بازداشت و اقدام براي آزادي آنان نيز تشكيل شده است.
گفتني است هياتي نيز براي نظارت بر رعايت حقوق بشر در زندانهاي عراق در اين سازمان تشكيل شده است.
يك مقام سازمان بين المللي حقوق بشر در گفتگو با "مهر" :
خانواده هاي زندانيان دربند آمريكا در عراق مي توانند با آنان ملاقات كنند
سازمان حقوق بشر در عراق از كسب مواققت نيروهاي اشغالگر براي ملاقات زندانيان دربند اين نيروها و گرفتن وكيل براي آنان خبر داد.
به گزارش خبرگزاري "مهر" ، يكي از مقامات سازمان حقوق بشر درعراق كه نخواست به نامش اشاره شود در گفتگويي با خبرنگار بين الملل "مهر" گفت : پس از ماهها گفتگو با نيروهاي ائتلاف توانستيم موافقت آنان را براي ديدار زندانيان دربند عراق با خانواده هايشان و تسهيل برقراري ارتباط با اين زندانيان را كسب كنيم.
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