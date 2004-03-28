خانواده هاي زندانيان دربند آمريكا در عراق مي توانند با آنان ملاقات كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، يكي از مقامات سازمان حقوق بشر درعراق كه نخواست به نامش اشاره شود در گفتگويي با خبرنگار بين الملل "مهر" گفت : پس از ماهها گفتگو با نيروهاي ائتلاف توانستيم موافقت آنان را براي ديدار زندانيان دربند عراق با خانواده هايشان و تسهيل برقراري ارتباط با اين زندانيان را كسب كنيم.

همچنين وي دراين گفتگو خاطرنشان كرد : هياتي از وكلا براي دفاع از بازداشت شدگان و گفتگو پيرامون دلايل بازداشت و اقدام براي آزادي آنان نيز تشكيل شده است.

گفتني است هياتي نيز براي نظارت بر رعايت حقوق بشر در زندانهاي عراق در اين سازمان تشكيل شده است.