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۹ فروردین ۱۳۸۳، ۱۵:۲۸

يك مقام سازمان بين المللي حقوق بشر در گفتگو با "مهر" :

خانواده هاي زندانيان دربند آمريكا در عراق مي توانند با آنان ملاقات كنند

سازمان حقوق بشر در عراق از كسب مواققت نيروهاي اشغالگر براي ملاقات زندانيان دربند اين نيروها و گرفتن وكيل براي آنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" ،  يكي از مقامات سازمان حقوق بشر درعراق كه نخواست به نامش اشاره شود در گفتگويي با خبرنگار بين الملل "مهر"  گفت  : پس از ماهها گفتگو با نيروهاي ائتلاف توانستيم موافقت آنان را براي ديدار زندانيان دربند عراق با خانواده هايشان و تسهيل برقراري ارتباط با اين زندانيان را كسب كنيم.
همچنين وي دراين گفتگو خاطرنشان كرد : هياتي از وكلا  براي دفاع از بازداشت شدگان و گفتگو پيرامون دلايل بازداشت و اقدام براي آزادي آنان نيز تشكيل شده است.
گفتني است هياتي نيز براي نظارت بر رعايت حقوق بشر در زندانهاي عراق در اين سازمان تشكيل شده است. 

کد مطلب 67267

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