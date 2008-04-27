مخالفت سعد الحریری با اسکان آوارگان فلسطینی در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه المستقبل چاپ لبنان، سعد الحریری پس از دیدار با نصرالله صفیر اسقف اعظم مارونیهای لبنان خاطرنشان کرد: هر گونه گفتگویی میان موافقان و مخالفان دولت سنیوره باید با هدف انتخاب رئیس جمهور صورت گیرد.

حریری در واکنش به پیشنهاد نبیه بری رئیس پارلمان لبنان مبنی بر از سرگیری گفتگوی گروههای لبنانی اظهار داشت : ما هیچ زمانی مخالف گفتگو نبوده ایم. ما در گفتگوها و رایزنیهای زیادی مشارکت داشته ایم. گفتگو باید مبتنی بر چندین اساس باشد و ما می خواهیم بدانیم چه کسانی در این گفتگو شرکت می کنند و آیا پس از این گفتگوها رئیس جمهور انتخاب خواهد شد؟

لازم به ذکر است نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهور تاکنون 18 بار به تعویق افتاده و به 13 می(24 اردیبهشت) موکول شده است.

از زمان پایان دوره ریاست جمهوری امیل لحود در تاریخ 24 نوامبر تاکنون، لبنان دچار خلاء ریاست جمهوری شده است.

وی درباره قانون انتخابات نیز گفت برگزاری انتخابات پارلمانی آینده بر اساس قوه قضائیه را تایید می کند.

حریری همچنین درباره اسکان آوارگان فلسطینی نیز اظهار داشت : جریان 14 مارس همواره با اسکان آوارگان در لبنان مخالف است، زیرا یک مسئله مرکزی برای فلسطین است و قضیه فلسطین قضیه ما و ملت فلسطین، ملت ما محسوب می شود، بنابراین ما اسکان آوارگان را رد می کنیم ،زیرا در غیر اینصورت قضیه فلسطین از بین خواهد رفت.



رژیم صهیونیستی بارها مخالفت خود را با بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین غصب شده آنها که قطعنامه های سازمان ملل متحد بر آن تاکید می کنند،اعلام کرده است .