مسابقات انتخابی بهترین راه برای گزینش المپیکی ها نیست

محمد علی صنعتکاران، نایب رئیس فدراسیون کشتی و مدیر تیمهای ملی کشتی کشورمان که به تازگی از سفر کانادا بازگشته است با اشاره به کسب سهمیه کامل توسط آزادکاران کشورمان به خبرنگار مهر گفت: بالاخره به هر ترتیبی که بود سهمیه کامل تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در المپیک پکن بدست آمد و این موضوع جدا از پایان تمام سختی ها و استرسی که برای کل مجموعه کشتی در برداشت از این حیث که ذهن مان را برای برنامه ریزی و آماده سازی تیمهای اعزامی به المپیک آسوده و آماده کرد قابل اهمیت بود.

وی ادامه داد: از امروز تمام تمرکز خود را روی انتخاب شایسته ترین ها و آماده سازی آنان برای اعزام به پکن معطوف می کنیم که برای رسیدن به این هدف باید برنامه ریزی مطلوبی داشته باشیم.

نایب رئیس فدراسیون کشتی یادآور شد: بسیاری بر این عقیده اند که برگزاری مسابقات انتخابی و انتخاب نفرات اعزامی از یک میدان بهترین راه برای تشکیل یک تیم ملی قوی است اما به اعتقاد من یک دیدار و میدان نمی تواند مشخص کننده توانایی های یک کشتی گیر باشد چرا که ممکن است نفر اول انتخابی تیم ملی تجربه لازم برای حضور در چنین میدان بزرگی نداشته باشد و از طرفی با قرعه مناسب و شانس به این موقعیت رسیده باشد.

وی در ادامه افزود: معتقدم که برای انتخاب و گزینش ترکیب تیم اعزامی به پکن تمامی جوانب و ملاک ها اعم از اخلاق، توانایی، نحوه کشتی گرفتن در میادین خارجی، تکنیک، وزن بدن و خیلی از موارد دیگر را مد نظر قرار دهیم و با کاری کارشناسی که مهمترین قسمت آن را مربیان تیم ملی می توانند انجام دهند، به یک جمع بندی رسیده و تیم را ببندیم.

صنعتکاران خاطر نشان کرد: البته بیان این نقطه نظرات مبنی بر نفی مسابقات انتخابی نیست بلکه معتقدم اول شدن در یک میدان نمی تواند ملاک برتری آن فرد باشد بلکه ممکن است در همین میدان کارشناسان به این نتیجه برسند که نفر سوم یا حتی پایین تر با توجه به داشتن فاکتورهای لازم می تواند بیشتر به کارمان بیاید. بارها پیش آمده کشتی گیرانی را دیده ایم که در داخل ایران بر همه حریفان خود غلبه می کنند و رقیب ندارند اما در میادین بین المللی و تورنمنت های خارجی حرفی برای گفتن نداشته اند، پس باید روی این فاکتور هم توجه ویژه ای داشت.

مدیر تیمهای ملی کشتی کشورمان در پایان گفت: کار سختی پیش رو داریم چرا که مدال المپیک از ارزش بسیار بالایی برخوردار است و قدرت های دنیا با بهترین های خود برای صید این مدال های ارزشمند راهی پکن می شوند. مطمئنا کار در رشته آزاد هم بسیار سخت تر از فرنگی خواهد بود که امیدوارم با یک برنامه ریزی خوب و حضور در چند تورنمنت مهم و حساس بتوانیم بهترین ها را انتخاب و آماده و پرداخته این میدان بزرگ کنیم.