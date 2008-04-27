کرزای از یک سوء قصد جان سالم به در برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در جریان این سوء قصد که امروز به وقوع پیوست؛ چند راکت به محل برگزاری این رژه شلیک شد که در جریان آن چند نفر کشته شدند.

در همین رابطه "ذبیح الله مجاهد" سخنگوی طالبان به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد : ما چندین راکت به محل برگزاری رژه شلیک کردیم، شش نفر از افراد ما در این مکان حضور داشتند که سه نفر از آنها کشته شدند.

در همین رابطه پلیس افغانستان اعلام کرد که عاملان این سوء قصد را بازداشت کرده است.

در همین رابطه شبکه خبری بی.بی.سی با ارائه تصویری از این رژه خبر از سلامت حامد کرزای داد.