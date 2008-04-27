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۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۳۳

در مراسم رژه نظامیان ؛

کرزای از یک سوء قصد جان سالم به در برد

کرزای از یک سوء قصد جان سالم به در برد

سوءقصد به جان رئیس جمهوری افغانستان که در یک مراسم رژه نظامیان شرکت کرده بود ناکام ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در جریان این سوء قصد که امروز به وقوع پیوست؛ چند راکت به محل برگزاری این رژه شلیک شد که در جریان آن چند نفر کشته شدند.

در همین رابطه "ذبیح الله مجاهد" سخنگوی طالبان به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد : ما چندین راکت به محل برگزاری رژه شلیک کردیم، شش نفر از افراد ما در این مکان حضور داشتند که سه نفر از آنها کشته شدند.

در همین رابطه پلیس افغانستان اعلام کرد که عاملان این سوء قصد را بازداشت کرده است.

در همین رابطه شبکه خبری بی.بی.سی با ارائه تصویری از این رژه خبر از سلامت حامد کرزای داد. 

کد مطلب 672688

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